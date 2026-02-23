americateve

Kings ponen fin a racha de 16 derrotas; Westbrook y Achiuwa lideran triunfo 123-114 ante Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook anotó 25 puntos y Precious Achiuwa sumó 22 unidades y 12 rebotes, mientras los Kings de Sacramento rompieron una racha de 16 derrotas —la más larga en la historia de la franquicia— con una victoria por 123-114 sobre los Grizzlies de Memphis la noche del lunes.

Russell Westbrook, izquierda, de los Kings de Sacramento, maneja el balón frente a GG Jackson II, derecha, de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de febrero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)
Russell Westbrook, izquierda, de los Kings de Sacramento, maneja el balón frente a GG Jackson II, derecha, de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de febrero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)

DeMar DeRozan y Daeqwon Plowden terminaron con 20 tantos cada uno, y Plowden anotó 10 en el cuarto periodo. Sacramento tiene el peor récord de la NBA y no había ganado desde que venció a Washington el 16 de enero.

Javon Smalls encabezó a Memphis con 21 puntos y nueve asistencias. Olivier-Maxence Prosper aportó 17 y GG Jackson agregó 16.

Los Grizzlies reaccionaron para tomar la ventaja al inicio del tercer cuarto, pero los Kings respondieron con una racha de 18-6 para construir la primera ventaja de doble dígito del partido a mitad del periodo.

Sacramento ganaba 92-89 al entrar al cuarto y tomó una ventaja cómoda con una racha de 15-4, coronada por un triple de Westbrook cuando quedaban 8:45.

Las lesiones de jugadores clave han dejado a ambos equipos mirando hacia el futuro. Memphis está en el 11mo puesto de la Conferencia Oeste y ha disputado la mayoría de los partidos con alineaciones armadas con los jugadores disponibles. Ocho Grizzlies figuraban en la lista de lesionados para el duelo del lunes.

Los Kings se fueron al descanso arriba 63-61, mientras ambos equipos lanzaron con más del 54%. Con los Grizzlies sin un jugador activo más alto que Jackson, de 2,05 metros, la ventaja de estatura de Sacramento fue evidente, ya que Achiuwa tenía 14 puntos y 11 rebotes antes del descanso.

