Kim Kardashian rompió el silencio sobre su relación con Pete Davidson

Aunque Kim dijo que no ha grabado ni un solo episodio con el artista de 28 años de edad, prometió a los fans contarles cómo surgió el amor entre ambos, agregando que hasta los momentos Pete está alejado del reality familiar “No es que yo me oponga. Es que esto no es a lo que él se dedica. Pero si yo estuviese en un evento y él va, tampoco va a decirles a las cámaras que se alejen”.