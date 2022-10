Kim Kardashian puso de cabeza Instagram con fotos inéditas de su cumpleaños

En el festejo no pudieron faltar las integrantes del clan Kardashian : Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian .

“Birthday love”, escribió Kim Kardashian en la publicación que fue bien recibida por sus seguidores al sumar más de 2.3 millones de “Me gusta” y miles de comentarios.

El golpe de suerte

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, es una modelo, empresaria y socialité estadounidense nacida el 21 de octubre de 1980, en Los Ángeles, California.

La fama de Kim Kardashian comenzó a principios de los 2000, cuando acaparaba las portadas de distintas revistas, periódicos y medios en compañía de Paris Hilton, su amiga y también conocida socialité.

La amistad de Kim Kardashian con Paris Hilton era tal que apareció en distintas ocasiones en su reality show The Simple Life.

La fama de Kim Kardashian aumentó cuando se difundió una película íntima que grabó junto a su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Fue entonces cuando Kim Kardashian, junto con sus hermanas y padres empezaron el reality show llamado Keeping Up with the Kardashians.

Desde entonces, Kim Kardashian ha lanzado marcas de maquillaje, accesorios, joyería, fragancias, entre los que destacan Skims y KKW Beauty, esta última valorada en alrededor de mil millones de dólares.

