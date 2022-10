Kim Kardashian fue multada por USD 1,26 millones por promocionar criptomonedas en Estados Unidos

Como parte de la sanción, Kardashian ha aceptado seguir cooperando con la SEC en la investigación, aunque el pago no implica aceptar ni negar los hechos investigados. Asimismo, no promocionará ningún otro criptoactivo durante los próximos tres años.

La ex esposa del rapero Kanye West recibió un pago de 250.000 dólares por ello, pero en ningún momento indicó cuánto había recibido por el anuncio.

“¿Les gusta la criptomonedas? ¡Esto no es un consejo financiero, sino compartir lo que mis amigos me acaban de decir sobre el Ethereum Max Token!, decía Kardashian en su publicación. Kardashian agregó el hashtag #AD, lo que indica que la publicación fue pagada. Sin embargo, no compartió que le habían pagado por lo que, según la SEC, infringió las reglas.

“Este caso es un recordatorio de que cuando las celebridades o influencers apoyan oportunidades de inversión, incluyendo valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos”, ha subrayado el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Según la normativa actual sobre valores del país norteamericano, cualquier persona que promocione criptoactivos debe informar de quién y cuánto le ha pagado por ello.

En un comunicado que anunciaba la multa de Kardashian el lunes, Gensler dijo: “Las leyes federales de valores son claras en cuanto a que cualquier celebridad u otra persona que promueva un valor de criptoactivo debe revelar la naturaleza, la fuente y el monto de la compensación que recibió a cambio de la promoción”.

La SEC también ha publicado un video advirtiendo al público que no inviertan en algo simplemente porque una celebridad lo haya respaldado.

Kardashian ni admite ni niega expresamente que haya incumplido la ley, pero acuerda pagar como sanción los citados 1,26 millones de dólares.

Un abogado de Kardashian informó en un comunicado: “La Sra. Kardashian se complace en haber resuelto este asunto con la SEC. Cooperó plenamente con la SEC desde el principio y sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC en este asunto. Ella quería dejar atrás este asunto para evitar una disputa prolongada”.

“El acuerdo al que llegó con la SEC le permite seguir adelante con sus muchas actividades comerciales diferentes”, agregó.

La empresaria estadounidense no es la primera famosa sancionada por hechos similares. En noviembre de 2018, la SEC multó al boxeador Floyd Mayweather Jr. y al productor musical conocido como DJ Khaled por no revelar los pagos que recibieron por promover inversiones en criptomonedas. Mayweather acordó pagar uno 615.000 dólares y Khaled Mohamed unos 152.000 entre restitución intereses y sanciones.

Fuente: infobae.com