Así es el 'escuadrón del placer' de Corea del Norte: niñas vírgenes para complacer a Kim Jong-un

La "tradición", implantada por el fundador de la dictadura Kim Il-sung y mantenida a lo largo de los años hasta el fallecimiento del heredero, Kim Jong-il en 2011, fue resucitada por el actual dictador Kim Jong-un, hace apenas cinco años.

Según publica el sitio Infobae, detrás de los muros de sus palacios protegidos, se sospecha que Kim Jong-un se recluye y desaparece de la escena algunas semanas. Mientras el mundo especula con su muerte, el dictador y otros funcionarios de alto rango estarían allí gozando de los entretenimientos brindados por su harem.

Se dice que está formado por unas 2.000 niñas quienes tienen diferentes funciones, incluidas no solo cantar y bailar para la élite de la nación, sino también "participar en extraños juegos sexuales y orgías".

Las versiones más perturbadoras indican que algunos miembros del grupo son niñas de tan solo 13 años, que son sacadas directamente de las escuelas y obligadas a ejercer el trabajo sexual.

Los desertores de Corea del Norte aseguran que estas menores deben someterse a exámenes médicos invasivos para demostrar que son vírgenes al ser reclutadas.

'Kippumjo': orígenes de una infamia

Hacia fines de la década de 1970, en el apogeo de su poder, el abuelo de Kim Jong-un envió a sus funcionarios a recorrer la nación en busca de las jóvenes y niñas más atractivas para actuar como cantantes y bailarinas.

Algunas de ellas también comenzaron a trabajar como sirvientas, pero a las más atractivas sexualmente se les ordenó convertirse en "mujeres de consuelo" para funcionarios poderosos. Muchas de estas niñas tenían entre 13 y 14 años y en ocasiones eran ofrecidas por sus propias escuelas para el servicio, según los testimonios.

Las autoridades les dirían a los padres que sus hijas estaban siendo llevadas a una importante misión para servir a Kim Il-sung.

Luego, las niñas serían trasladadas y mantenidas en las mansiones de los líderes del Partido, donde se esperaba que hicieran lo que se les dijera. Los oficiales del Ejército de Corea del Norte a menudo tomaban a las mujeres como esposas después de que eran "retiradas" de sus deberes sexuales a los 20 años, según Infobae.

Una vez incorporadas al "escuadrón", las niñas serían clasificadas en diferentes unidades: de canto y baile, masajes y la llamada Manjokjo, que tendrían la tarea explícita de brindar servicios sexuales.

Kenji Fujimoto, un chef de sushi que trabajó para los Kim entre 1989 y 2001, afirmó que el hermano de Kim Jong-il, Jang Song Thaek, era el encargado de las audiciones de las jóvenes para el dictador.

Las utilizaba él mismo para satisfacer sus deseos, condición que aseguraba pasar el examen, según dichos de Fujimoto a NK News. "Habría audiciones separadas para las bailarinas. El panel les pedía que levantaran las piernas y todo eso", relató.

Finalmente, Thaek fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por orden de su sobrino, Kim Jong-un, que lo consideraba una amenaza. Las versiones indican que fue volado en pedazos por ametralladoras antiaéreas antes de que sus restos fueran incinerados por lanzallamas.

Testimonio de una víctima

En 2010, una mujer conocida como Mi Hyang desertó a Corea del Sur, alegando haber estado en el "escuadrón del placer" de Kim Il-sung. Dijo que fue reclutada a los 15 años, mientras estaba en la escuela.

"Inspeccionaron a todas las alumnas y dejaron a un lado a algunas de ellas, incluyéndome a mí, e hicieron un registro detallado de mi historial familiar y registro escolar", escribió en un blog citado por Infobae.

"Me preguntaron si alguna vez me había acostado con un niño. Me sentí muy avergonzada de escuchar esa pregunta", añadió Mi Hyang, quien pasó dos años en el harem.

Lee Il-nam, el sobrino de Kim Il-sung, mencionó al "Kippumjo" en una memoria que publicó mientras vivía en el exilio antes de ser asesinado en 1997.

Describió imágenes de fiestas salvajes en la residencia de Kim Jong-il, en Pyongyang, que duraban hasta las primeras horas de la mañana. "La rutina en las fiestas incluía comer, beber y bailar, pero generalmente terminaba con juegos eróticos", escribió.

"Uno de los favoritos era un juego en el que los perdedores tenían que quitarse la ropa uno a uno. Se hizo cumplir, independientemente de hombres o mujeres. Si se emborrachaban mucho, también jugaban a afeitarse".

Según Lee, si los hombres perdían, debían afeitarse parte de la cabeza, mientras que las mujeres se afeitaban el vello púbico.

Añadió que algunas fiestas se dedicaban exclusivamente al sexo, cuando Kim estaba de "particularmente buen humor".

El nuevo 'escuadrón de placer'

Al morir el padre de Kim Jong-un, en 2011, el "Kippumjo" fue desactivado. El profesor Toshimitsu Shigemura, un experto en Corea del Norte en la Universidad Waseda de Tokio, aseguró, según The Telegraph, que las mujeres que entretuvieron al padre del actual líder supremo conocían muchos secretos por lo que se les ordenó prometer no revelar ninguna información antes de ser enviadas de regreso a sus lugares de origen.

Se cree que cada una de las mujeres ha recibido pagos de alrededor de 4.000 dólares, que es una cantidad asombrosamente grande de dinero en efectivo en una Corea del Norte asolada por la pobreza, y electrodomésticos, a cambio de su silencio.

Sin embargo, en 2015 surgieron informes en Corea del Sur de que Kim Jong-un estaba a la caza de reclutar nuevas niñas y mujeres altas y muy atractivas para un nuevo "escuadrón del placer" completamente propio.

Infobae cita declaraciones recogidas por el periódico Chosun Ilbo de que el tirano "desarrolló un gusto" por las "doncellas dóciles" mientras recibía tratamiento para la gota en 2014.

Una fuente dijo al medio surcoreano que las nuevas reclutas, "altas y hermosas", fueron obligadas a recibir entrenamiento de seguridad en el Hotel Koryo en Pyongyang, antes de ser puestas a trabajar como las cientos de mujeres que las precedieron.