Kilmar Ábrego García pide a juez de Tennessee que desestime su causa penal por ser vengativa

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los abogados de Kilmar Ábrego García intentarán persuadir el jueves a un juez federal en Tennessee para que desestime los cargos de tráfico de personas en su contra.

ARCHIVO - Kilmar Ábrego García habla durante un mitin antes de un control obligatorio en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore, el 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough, archivo)
ARCHIVO - Kilmar Ábrego García habla durante un mitin antes de un control obligatorio en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore, el 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough, archivo) AP

Ábrego García, cuya deportación por error ha polarizado a ambos bandos del debate migratorio, sostiene que el proceso penal es una represalia, impulsada por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump para castigarlo después de que se vieran obligados a llevarlo de vuelta a Estados Unidos.

Aunque Ábrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 impide que sea deportado a la nación centroamericana por las amenazas de una pandilla a su familia. Ábrego García, de 30 años, emigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente, pero su esposa y su hijo son estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Tras su deportación a El Salvador el año pasado, la Corte Suprema dictaminó que la Casa Blanca debía llevarlo de regreso. Cuando fue devuelto a Estados Unidos, se presentó una acusación por supuesto tráfico de personas basada en una detención de tránsito de 2022 en Tennessee. Imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras estatal muestran una conversación tranquila con Ábrego García después de que lo detuvieran por exceso de velocidad. En el auto iban nueve personas y los agentes comentaron entre ellos sus sospechas de trata. Sin embargo, permitieron que Ábrego García continuase con apenas una advertencia.

El juez de distrito Waverly Crenshaw ya encontró algunas pruebas de que el proceso contra Ábrego García “podría ser una represalia”. El magistrado señaló que muchas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump “generan preocupación”. En concreto, citó unas palabras del fiscal general adjunto, Todd Blanche, que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso por deportación indebida.

Los abogados de Ábrego García llevan meses enfrentados con la fiscalía sobre si funcionarios como Blanche deberían testificar en la vista del jueves y qué correos electrónicos tendrían que entregar los funcionarios del Departamento de Justicia. El primer fiscal federal adjunto del Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, ha alegado que él fue el único que tomó la decisión de procesar a Ábrego García, por lo que los motivos de otras autoridades son irrelevantes.

Crenshaw revisó personalmente muchos de los documentos en disputa. En una orden de finales de diciembre escribió que “Algunos de los documentos sugieren no solo que McGuire no fue el único que tomó la decisión, sino que en realidad informaba a otros en el Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

