Keyonte George logra 39 puntos, su mejor marca, en victoria de Jazz por 130-126 sobre Grizzlies

MEMPHIS (AP) — Keyonte George anotó un récord personal de 39 puntos, incluidos los últimos seis del Jazz de Utah, que se impuso el viernes 130-126 sobre los Grizzlies de Memphis, quienes tuvieron de regreso a Ja Morant.

Keyonte George, base del Jazz de Utah, conduce el balón frente a Cam Spencer, de los Grizzlies de Memphis, en el duelo del viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/Brandon Dill)
Keyonte George, base del Jazz de Utah, conduce el balón frente a Cam Spencer, de los Grizzlies de Memphis, en el duelo del viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/Brandon Dill)

El marcador estaba empatado a 126 con poco menos de un minuto restante cuando George encestó un tiro de más de siete metros para poner a Utah adelante de manera definitiva. George convirtió dos tiros libres más con 6,8 segundos restantes para el margen final del Jazz, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas.

Lauri Markkanen totalizó 26 puntos y nueve rebotes, mientras que Kevin Love agregó 20 —incluidos 13 en el tercer cuarto— para mantener cerca a Utah. George también sumó ocho asistencias.

El español Santi Aldama anotó 22 puntos para liderar a Memphis, y Morant —quien se perdió los diez compromisos anteriores por un esguince en la pantorrilla derecha— agregó 21 puntos y diez asistencias. Cam Spencer terminó con 20, al atinar sus seis triples.

Utah había perdido siete de los últimos diez duelos. Las tres derrotas más recientes fueron por al menos 28 puntos.

_____

FUENTE: AP

