Kevin Spacey logra que desestimen un cargo en su contra

El abogado de Spacey argumentó que se desestimara el caso bajo los argumentos de que los abogados de Rapp no habían demostrado sus acusaciones.

Se espera que Spacey, de 63 años, testifique más adelante el lunes. Spacey ha sido galardonado con el Oscar y protagonizaba la popular serie de Netflix “House of Cards” cuando las acusaciones de Rapp y otros en 2017 descarrilaron abruptamente su carrera.

Rapp se presentaba en “Precious Sons” en Broadway en 1986 cuando conoció a Spacey, de entonces 26 años.

Rapp testificó que estaba viendo televisión en una cama en el apartamento de Spacey después de una fiesta cuando Spacey entró al cuarto vestido, lo cargó como un novio carga a una novia, lo acostó en la cama y se recostó sobre él.

Rapp dijo que logró liberarse y fue brevemente al baño antes de escapar del apartamento, pero no antes de que Spacey lo siguiera a la puerta y le preguntara si estaba seguro de que quería irse.

The Associated Press no suele nombrar a la gente que alega haber sido víctima de abuso sexual a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Rapp.

