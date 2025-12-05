Kevin Durant se une al exclusivo club de los 31.000 en la NBA

Compartir en:









Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, conduce el balón ante la presión defensiva de Kevin Durant (7), de los Rockets de Houston, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Entró al juego necesitando solo cuatro unidades para alcanzar la marca. Anotó dos tiros libres para sus primeros puntos de la noche antes de lograr la marca con un tiro en suspensión a mitad del primer período.

Durant, de 37 años, lo hizo en el juego número 1.141 de su carrera, empatando con el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, LeBron James, al hacerlo en el tercer menor número de juegos, solo detrás de Michael Jordan (1.011) y Wilt Chamberlain (1.015).

Los otros jugadores que han anotado al menos 31.000 puntos son Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki.

Durant, la segunda selección general en el draft de 2007, está en su primera temporada con los Rockets después del intercambio de gran magnitud de este verano desde Phoenix.

