Kevin Durant dice la abierta pugna por los playoffs de la NBA es divertida. Difícil negarlo

Todo parece muy abierto, con una gran cantidad de aspirantes al título muy realistas en ambas conferencias. Y Durante —parte de un equipo de los Rockets de Houston que parece ser uno de esos clubes contendientes— tampoco se queja de ello.

Cuesta imaginar que esas palabras se hubieran dicho hace unos años, pero aquí estamos. Y con el actual convenio colectivo y los “aprons (topes)” —niveles de nómina que, si se superan, limitan seriamente las opciones de un equipo para mover y adquirir jugadores—, es difícil rebatir la postura de Durant.

Detroit (probablemente de forma inesperada) y el campeón defensor Oklahoma City (como se esperaba) se han despegado un poco en la cima de las conferencias Este y Oeste. Los equipos que van segundos ahora mismo —Boston en el Este, San Antonio en el Oeste— tienen que considerarse sorpresas en cierto nivel, dado que los Celtics no han contado con Jayson Tatum y que los Spurs no han ganado una serie de playoffs desde que Victor Wembanyama tenía 13 años.

Probablemente no. ¿Sorprendería a alguien que el Thunder, los Spurs, Houston, Minnesota o Denver sobrevivieran al calvario de los playoffs en el Oeste? De nuevo, probablemente no. Y siéntase libre de añadir a algunos otros equipos a esas listas también.

A Durant se le preguntó sobre esa sensación de que la lucha por el título está totalmente abierta. Se le iluminaron los ojos.

“Queríamos algo de paridad y creo que en los últimos años hemos conseguido exactamente eso”, señaló. “Quiero decir, es divertido para todos los que ven el juego, no saber exactamente quién va a estar ahí al final de la temporada. Y como equipo, te da confianza saber que, aunque no estés jugando tu mejor baloncesto por estas fechas, en realidad nadie lo está. ... Los equipos están tratando de averiguar qué alineaciones quieren usar, (después de) los traspasos, todo eso, así que es un momento divertido para estar en la liga”.

Divertido. Es una elección de palabras interesante ahora mismo.

El Oeste es brutalmente difícil, como casi siempre parece ser el caso. Houston comenzó el lunes en el tercer puesto, con apenas dos derrotas menos que Lakers de Los Ángeles, ocupantes de la sexta posición, y con una ventaja de apenas tres partidos y medio sobre el séptimo Phoenix. En ese lado de la liga, como ha ocurrido en cada una de las dos últimas temporadas, un porcentaje de victorias de .600 en la temporada regular probablemente ni siquiera será suficiente para garantizar la ventaja de cancha en la primera ronda de los playoffs.

¿Divertido?

“No sé si ‘divertido’ es la palabra”, manifestó el entrenador de los Rockets, Ime Udoka. “Tratas de ocuparte de lo tuyo y de cuidarte, de jugar de la manera correcta e intentar estar sano, más sano, lo más sano posible de cara a los playoffs. No puedes permitirte noches malas en nuestra conferencia. Puedes pasar del 3 al 7 bastante rápido”.

El Thunder sigue siendo el gran favorito para ganar el título, casi con cuota de par (+150) según BetMGM Sportsbook, seguido por los Nuggets (+700) y los Spurs (+750). Cleveland es un ligero favorito para ganar el Este, seguido por Boston y Detroit.

Pero esta es la era de la paridad en la NBA: siete franquicias han ganado títulos en los últimos siete años, una racha nunca vista antes en la historia de la liga. No es inconcebible pensar que viene en camino un octavo campeón diferente. Durant, obviamente, espera que los Rockets sean el próximo nombre en esa lista, y no faltan equipos que también creen que pueden aspirar al título.

Aunque cueste creerlo, los playoffs comienzan el próximo mes. Los últimos 20 partidos son para que algunos equipos se posicionen, para que otros construyan impulso, y todo con el objetivo de averiguar qué funciona mejor cuando los partidos más importan.

“Nunca sabes quién puede entrar en una gran racha en los playoffs”, dijo Durant. “Tenemos ganas de usar estos partidos para seguir mejorando y seguir creciendo, y ya veremos qué pasa”.

