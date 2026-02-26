americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kevin Durant anota 40, su máximo número de la temporada, y Rockets remontan para vencer a Magic

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Kevin Durant logró su mejor cifra de la campaña con 40 puntos, incluidos 26 en la segunda mitad, y los Rockets de Houston borraron una desventaja de 19 unidades en menos de cuatro minutos para superar el jueves 113-108 al Magic de Orlando.

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, encesta frente a Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, en el partido del jueves 26 de febrero de 2026 (AP Photo/John Raoux)
Kevin Durant, de los Rockets de Houston, encesta frente a Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, en el partido del jueves 26 de febrero de 2026 (AP Photo/John Raoux) AP

Reed Sheppard entró desde la banca de Houston para aportar 20 puntos, al encestar cinco triples en la segunda mitad. Alperen Sengun sumó 16 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Desmond Bane encabezó al Magic con 30 unidades. Paolo Banchero añadió 19 tantos , nueve asistencias y ocho rebotes.

Jalen Suggs, que ingresó desde la banca del Magic por primera vez esta temporada, anotó tres puntos en 13 minutos tras perderse tres partidos por espasmos en la espalda.

Bane encestó sus cinco intentos de triple en la primera mitad, lo que ayudó a Orlando a tomar ventaja de 53-43.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter