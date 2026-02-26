Kevin Durant anota 40, su máximo número de la temporada, y Rockets remontan para vencer a Magic

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Kevin Durant logró su mejor cifra de la campaña con 40 puntos, incluidos 26 en la segunda mitad, y los Rockets de Houston borraron una desventaja de 19 unidades en menos de cuatro minutos para superar el jueves 113-108 al Magic de Orlando.