Kenneth Walker, Jugador Más Valioso del Super Bowl, es agente libre con Kyler Murray y Kirk Cousins

Los Patriots de Nueva Inglaterra pasaron de ser los peores a los primeros en la División Este de la Conferencia Americana tras firmar a varios veteranos clave que los ayudaron a llegar al Super Bowl.

Ganar lo que se busca en el mercado de agentes libres no siempre se traduce en éxito en el campo. A lo largo de los años, muchos movimientos han salido mal. Kirk Cousins (100 millones de dólares garantizados) y Christian Wilkins (82,75 millones también asegurados) figuran entre varios contratos grandes que no resultaron.

Pero los Seahawks y los Patriots demostraron que gastar con astucia puede marcar toda la diferencia.

Los equipos de la NFL pueden empezar a reconfigurar sus plantillas la próxima semana.

Los agentes pueden comenzar a negociar con ejecutivos de los clubes a las 12 del mediodía del lunes EDT (1600 GMT), cuando se abre el periodo legal de “tampering”. Los jugadores no pueden firmar oficialmente nuevos acuerdos sino hasta el inicio del nuevo año de la liga a las 4 de la tarde EDT (2000 GMT) del miércoles.

Aquí hay cinco preguntas de cara a la agencia libre:

¿Quiénes son los mejores quarterbacks disponibles?

Cousins y Kyler Murray no serán oficialmente agentes libres sino hasta que sus equipos los dejen en libertad la próxima semana, pero serán dos de los quarterbacks más prestigiosos en el mercado. Aaron Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, no ha declarado sus intenciones de jugar otra temporada. Si quiere hacerlo, generará interés después de ayudar a que los Steelers ganaran la División Norte de la Conferencia Americana.

Si los Dolphins cortan a Tua Tagovailoa, sería una opción interesante, especialmente por el mínimo para veteranos.

Malik Willis podría terminar con un acuerdo lucrativo de un equipo que lo considere una posible opción a largo plazo.

Russell Wilson buscará su cuarto equipo en cuatro años. Los Colts colocaron la etiqueta de transición a Daniel Jones, así que no es tan “libre” de irse a otro lado porque Indianápolis puede igualar cualquier oferta que reciba.

¿Quiénes son los mejores cazamariscales exteriores disponibles?

Presionar a los quarterbacks es una prioridad para toda defensa, y eso empieza con cazamariscales con talento por el borde.

Trey Hendrickson, All-Pro de 2024, sumó 17 1/2 capturas en temporadas consecutivas antes de que las lesiones lo limitaran a siete partidos la temporada pasada. Tendrá muchos pretendientes.

Jaelan Phillips, Odafe Oweh y K’Lavon Chaisson están entre los mejores en la presión al mariscal de campo. Khalil Mack, tres veces All-Pro, acaba de cumplir 35 años, pero todavía puede llegarles a los quarterbacks.

¿Volverá Mike Evans a Tampa Bay?

Evans, elegido seis veces al Pro Bowl, está explorando la agencia libre por primera vez y existe una posibilidad real de que juegue su 13ª temporada con un nuevo equipo. Busca un contendiente al campeonato con un quarterback consolidado y encajaría de forma ideal en varios equipos, incluidos los 49ers, Patriots y Chargers.

D.J. Moore se dirige a Buffalo en un canje. Otros equipos tendrían que entregar un precio alto en un canje para conseguir a A.J. Brown de los Eagles.

Alec Pierce lideró la liga en yardas por recepción durante las últimas dos temporadas con los Colts y cumplirá 26 años en mayo, así que será muy codiciado.

Tyreek Hill, cinco veces All-Pro, viene de una grave lesión de rodilla. Deebo Samuel, Jauan Jennings, Christian Kirk y Wan’dale Robinson están entre los mejores receptores disponibles.

¿A dónde va el Jugador Más Valioso del Super Bowl?

Kenneth Walker III corrió para 135 yardas en la victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra en el Super Bowl del mes pasado.

Se espera que obtenga el contrato más grande entre los corredores. Travis Etienne, Rico Dowdle y Tyler Allgeier también serán agentes libres. El grupo de corredores también incluye a Rachaad White, Kenneth Gainwell, Brian Robinson y Najee Harris.

Walker podría encajar en Carolina, Arizona, Denver, Washington y Minnesota.

¿Qué equipos tienen más dinero para gastar?

La NFL aumentó el tope salarial a 301,2 millones de dólares la semana pasada, un incremento de 22 millones con respecto a 2025.

Los Chargers actualmente tienen el mayor margen bajo el tope, con 99,5 millones de dólares, según Spotrac.com. Luego vienen los Titans con 89,3 millones, seguidos por los Raiders (84,7 millones), Commanders (83,3 millones) y Jets (73,8 millones).

Los Seahawks tienen 60,7 millones de dólares disponibles.

