Kenneth McKenzie

urn:publicid:ap.org:5919f5092312488da170341819ee2024EEUU-AFGANISTAN2021-08-30T22:07:47.429Z2021-08-30T22:07:30ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.Kenneth McKenzieKenneth McKenzieManuel Balce CenetaSTAFFMCCaption Writerazuniga|File|Filed|8/30/2021 10:07:30 PMEDITORThe Associated PressEl general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, habla sobre Afganistán desde la Base de la Fuerza Aérea MacDill, en Tampa, Florida, durante una conferencia de prensa virtual en el Pentágono, Washington, el lunes 30 de agosto de 2021. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) TrueManuel Balce CenetaMCazuniga|File|Filed|8/30/2021 10:07:30 PMASSOCIATED PRESSKenneth McKenzieKenneth McKenzieKenneth McKenzie-----SPANVAMC115EEUU-AFGANISTAN21242794181587PhotoAP2021-08-30T20:56:19Zurn:publicid:ap.org:5919f5092312488da170341819ee20240Usable2021-08-30T22:07:30Z