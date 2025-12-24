americateve

Keniatas protestan tras muerte de cuatro personas por elefantes sueltos

NAIROBI, Kenia (AP) — Algunos kenianos protestaron el miércoles después de que elefantes errantes mataran a cuatro personas durante la última semana en lo que los expertos describen como un conflicto entre humanos y vida silvestre impulsado por la escasez de vegetación.

El logo del Servicio de Vida Silvestre de Kenia en una conferencia de prensa en la sede de esa instancia en Nairobi, Kenia, el 19 de julio del 2018. (AP foto/Khalil Senosi)
El logo del Servicio de Vida Silvestre de Kenia en una conferencia de prensa en la sede de esa instancia en Nairobi, Kenia, el 19 de julio del 2018. (AP foto/Khalil Senosi) AP

Un elefante, al parecer responsable de la muerte de dos personas, fue abatido en el condado Kajiado. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia instó a la calma y la moderación.

"Las observaciones preliminares indican que el elefante involucrado tenía heridas consistentes con lanzas y flechas, lo que apunta a una posible confrontación previa", declaró el servicio en un comunicado. Los residentes han reportado un aumento en el número de elefantes que deambulan por el área de Ole Tepesi en el condado de Kajiado, lo que los expertos atribuyen a la competencia por recursos. Kenia ha tenido precipitaciones por debajo del promedio durante la actual temporada de lluvias cortas.

Las autoridades locales dijeron que la última víctima fue un hombre atacado por un elefante mientras pastoreaba cabras el martes.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia se comprometió a "fortalecer las medidas de prevención, mejorar la respuesta temprana y reducir el riesgo de futuros incidentes".

El gobierno de Kenia administra un programa de compensación bajo el cual miles de personas heridas o muertas por animales salvajes han recibido millones de chelines kenianos a lo largo de los años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

