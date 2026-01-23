Kendrick Lamar, Lady Gaga y K-pop: AP predice ganadores de los Grammy 2026

ARCHIVO - Lady Gaga se presenta durante la 67.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

SHERMAN: Comenzando con los grandes. La victoria del año pasado de “Cowboy Carter” fue un reconocimiento largamente esperado para Beyoncé. Eso, y un electorado de la Academia de Grabación en evolución, es suficiente para inspirar la esperanza de que los ganadores pronto puedan estar en sintonía con el momento cultural actual. Pero el cambio es lento, y lo más probable es que se premie a Lady Gaga. “Mayhem” es un gran álbum, pero su victoria será más sobre la narrativa, al reconocer a una artista que cambia el juego con su disco de regreso, en vez de quien realmente debería ganar este año. Ese sería “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny. (No olvidemos que todos los miembros de la Academia Latina de la Grabación fueron invitados a unirse a la Academia de Grabación en 2025, pero no está claro cuántos pueden realmente votar). Al mundo le encantaría ver un álbum en español ganar por primera vez: Bad Bunny fue una vez más el artista más reproducido, globalmente, en Spotify el año pasado.

También está “GNX,” que merece la victoria, también. Pero la ceremonia de 2025 se sintió como la vuelta de victoria de Kendrick Lamar, y aunque hay tres álbumes de rap nominados en el puesto más alto, no está claro si los votantes le darán el reconocimiento que merece.

LANDRUM: Entiendo el atractivo de una narrativa de avance aquí, especialmente con un campo tan representativo a nivel global. Pero esta categoría tiende a quedarse con el proyecto que se movió más limpiamente a través de múltiples espacios sin explicación. “GNX” se mantuvo activo en la música, los deportes y la cultura cotidiana durante todo el año. No olvidemos que las canciones “luther” y “Squabble Up” mantuvieron un compromiso a largo plazo; “TV Off” entró en el lenguaje cotidiano con la frase “Mustard”; y “Dodger Blue” extendió el proyecto a la cultura deportiva durante la carrera por el campeonato de los Dodgers de Los Ángeles. Mucho respeto a los otros nominados aquí, pero Lamar entregó un álbum estructurado de manera ajustada que circuló naturalmente. Ese tipo de presencia sostenida generalmente pesa más que el impulso construido alrededor de un solo carril.

Grabación del año

“DtMF”, Bad Bunny; “Manchild”, Sabrina Carpenter; “Anxiety”, Doechii; “Wildflower”, Billie Eilish; “Abracadabra”, Lady Gaga; “luther”, Kendrick Lamar con SZA; “The Subway”, Chappell Roan; “APT.”, Rosé y Bruno Mars.

LANDRUM: Si hay una canción que se siente tanto ineludible como sin esfuerzo, es “APT.”. Observo qué canciones los oyentes, especialmente los más jóvenes, incluido mi hijo que pronto cumplirá seis años, aún mantienen en rotación. La canción se traduce fácilmente a través de grupos de edad, plataformas y fronteras. Bruno Mars aportó un sentido probado de estructura al que los votantes responden, mientras que la presencia de Rosé refleja la creciente comodidad de la academia con la influencia del pop global. Si esto gana, lo cual creo que sucederá, Rosé se convertiría en la primera artista de K-pop en llevarse el hito de grabación del año. Creo que es hora de hacer historia.

SHERMAN: Por todas las razones que has mencionado arriba, así como su total ubicuidad y mezcla cultural, “APT.” es la candidato más probable. Pero debido a que la grabación del año está destinada a resaltar la interpretación y la producción (a diferencia de la canción del año, que se centra en la composición y la escritura), “luther” debería ganar.

Canción del año (premio al compositor)

“Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt; “Anxiety”, Jaylah Hickmon; “APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas; “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Hugo René Sención y Tyler Thomas Spry; “Golden”, EJAI y Mark Sonnenblick; “luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington; “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter; “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

SHERMAN: No hay un “Not Like Us” este año, pero hay mucha competencia. Billie Eilish y Bruno Mars están de vuelta, dos favoritos establecidos de los votantes del Grammy, sería una tercera victoria para ambos en esta categoría, la mayor de cualquier artista. Y no sería prudente descartar la gigantesca “Golden,” aunque puede ser premiada en otro lugar. Las señales apuntan a Lady Gaga para esta. Ha sido nominada en esta categoría cuatro veces sin victorias. “Abracadabra” podría llevárselo a casa, y se sentirá más justificado que una victoria de álbum del año para muchos.

LANDRUM: Estoy de acuerdo. La competencia es fuerte aquí. Pero esta categoría a menudo se reduce a la precisión. Y “Abracadabra” está construida de manera ajustada e intencional, moldeada por el renovado enfoque de Lady Gaga en la construcción lírica y la intención melódica. Eso fue algo de lo que hablamos antes de su álbum. Se escucha esa disciplina en la escritura misma, con cada línea cumpliendo su función.

Mejor nuevo artista

Olivia Dean; Katseye; The Marias; Addison Rae; sombr; Leon Thomas; Alex Warren; Lola Young.

LANDRUM: Esta categoría cada vez más recompensa a los artistas que llegan con una identidad completamente formada. Leon Thomas se destacó al presentar un cuerpo de trabajo cohesivo en lugar de un momento impulsado solo por la visibilidad. “Mutt” refleja disciplina en la composición, fluidez de género y un punto de vista claro moldeado por años de experiencia. Esa base tiende a resonar cuando los votantes piensan a largo plazo.

SHERMAN: ¡Cierto! Thomas es un candidato ejemplar. Pero hay otros factores. Si el streaming fuera la métrica definitiva, esto iría para el cantante de “Ordinary,” Alex Warren. Pero rara vez lo es. En esta categoría, el nombre de Olivia Dean ha sido mencionado más.

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande; “Golden”, HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI; “Gabriela”, Katseye; “APT.”, Rosé y Bruno Mars, “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar.

SHERMAN: Tres de estos nominados podrían considerarse K-pop, o al menos, adyacentes al K-pop: “Golden,” “APT.” y “Gabriela.” Si alguno de ellos gana, será la primera vez que un acto de K-pop gane un Grammy, ¿y quién no querría ver eso? “Golden” parece lo más probable. Si la canción de Lamar y SZA aquí fuera “Luther” en lugar de “30 for 30,” esta sería una conversación diferente.

LANDRUM: Para mí, esto es un empate entre “Golden” y “APT.” Pero voy a dar una ligera ventaja a “APT.” Lo que distingue a la canción es el equilibrio. También cuenta con un favorito de los votantes: Bruno Mars. La colaboración con él y Rosé se siente asentada, sin que ninguno de los artistas compita por espacio. Mars entiende cómo dar forma a actuaciones que los votantes reconocen consistentemente, y Rosé encaja perfectamente en esa estructura. En esta categoría, la cohesión a menudo importa más que la ambición.

Mejor álbum de rap

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T y Malice; “Glorious”, GloRilla; “God Does Like Ugly”, JID, “GNX”, Kendrick Lamar, “Chromakopia”, Tyler, the Creator.

LANDRUM: Si creo que “GNX” merece el álbum del año, entonces esta categoría ni siquiera debería ser un debate. La misma lógica se aplicaría a Tyler, the Creator: No deberías coronar el álbum en la cima e ignorarlo en su género de origen. “GNX” es cohesivo, memorable y culturalmente dominante sin perseguir el algoritmo. Eso es rap en su nivel más alto.

SHERMAN: Es una elección sin competencia. “GNX” es más que un álbum, es un paradigma, y debería ser premiado como tal.

Mejor álbum de country contemporáneo

“Patterns”, Kelsea Ballerini; “Snipe Hunter”, Tyler Childers; “Evangeline vs the Machine”, Eric Church; “Beautifully Broken”, Jelly Roll; “Postcards from Texas”, Miranda Lambert.

SHERMAN: Este año, los Grammy renombraron el álbum de country a álbum de country contemporáneo y agregaron una categoría de álbum de country tradicional, una distinción que existe en otros géneros. Pero la noticia llegó justo después de que “Cowboy Carter” ganara el mejor álbum de country, inspirando una reacción en línea. En esta edición inaugural, “contemporáneo” parece significar “country que incluye elementos de otros géneros y/o narrativas fuera de lo común”. En el caso de lo primero, el inventivo country-rock de Eric Church puede inclinar a los votantes sobre las afectaciones pop de Kelsea Ballerini, la fraseología influida por el hip hop de Jelly Roll o el eclecticismo de Tyler Childers.

LANDRUM: Como dijo Jelly Roll en una entrevista con Maria, es su momento. Y realmente le creo. Este álbum encaja en la categoría recién definida casi demasiado perfectamente: emocional, honesto, producción y narración de género fluido que conecta más allá de las audiencias tradicionales de country. Amplió este género, y creo que a los votantes les encanta un momento que se siente tanto oportuno como redentor. Esto marca ambas casillas.

Mejor álbum de R&B

“Beloved”, Giveon; “Why Not More?”, Coco Jones; “The Crown”, Ledisi; “Escape Room”, Teyana Taylor; “Mutt”, Leon Thomas.

LANDRUM: Solo hay un álbum en esta categoría que también está nominado a álbum del año, y eso importa. “Mutt” se distinguió por la contención, permitiendo que la composición y la interpretación lideraran en lugar del exceso de producción. Esto debería ser seguro... lo cual es exactamente por lo que me estoy preparando para que los votantes me sorprendan.

SHERMAN: “Mutt” es un claro destacado aquí. Como dijo Ty Dolla $ign a AP en octubre, “Definitivamente habrá un regreso en el R&B muy pronto”. ¿Y a quién nombró como su líder? “Estamos hablando específicamente de Leon”.

Mejor álbum de dance/electrónica

“EUSEXUA”, FKA twigs; “Ten Days”, Fred again …; “Fancy That”, PinkPantheress; “Inhale/Exhale”, Rüfüs du Sol; “F--- U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but UR Not! 3”, Skrillex.

SHERMAN: Hay muchos pesos pesados en esta categoría: Fred again …, Rüfüs du Sol, PinkPantheress y más. “EUSEXUA” de FKA twigs causó un gran impacto en 2025. Pero todas las señales apuntan a Skrillex, uno de los artistas de dance/electrónica más premiados en los Grammy, con nueve victorias en su carrera.

LANDRUM: Este campo está lleno de declaraciones artísticas convincentes. Lo que le da a “F--- U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but UR Not! 3” de Skrillex una ventaja es la dirección. Hace avanzar el sonido mientras mantiene la estructura. Ese equilibrio entre experimentación y claridad ha resonado históricamente con los votantes en esta categoría.

Mejor álbum de pop latino

“Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro; “Bogotá (Deluxe)”, Andrés Cepeda; “Tropicoqueta”, Karol G; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “¿Y ahora qué?”, Alejandro Sanz.

SHERMAN: Este trofeo probablemente se dirija a Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz, quienes se llevaron el premio a la grabación del año en los Latin Grammy 2025 hace unos meses. Aunque esta es una categoría pop, siento que los votantes optarán por lo tradicional. Las categorías latinas en los Grammy a menudo reflejan a los principales ganadores en los Latin Grammy, también.

LANDRUM: Hay un fuerte argumento a favor de la tradición en este campo, pero “Tropicoqueta” refleja un movimiento hacia adelante. Karol G opera con una clara autoridad creativa aquí, equilibrando accesibilidad con especificidad cultural. Cuando los votantes se encuentran con el momento en lugar de recurrir a la familiaridad, este tipo de proyecto tiende a destacar.

