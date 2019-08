Kelly pega 2 jonrones tardíos, Arizona gana a Dodgers en 11

Bradley había realizado un lanzamiento interior a A.J. Pollock que pareció golpear al bateador en la mano, pero en su lugar salió disparado y fue atrapado para el primer out del 11mo episodio.

Una revisión en video confirmó el out, pero Pollock y Bradley intercambiaron gestos mientras Pollock salía del diamante. Las hostilidades se reanudaron tras el último out, y el manager de los Dodgers, Dave Roberts, estaba especialmente molesto con algún miembro del equipo rival, aunque no llegaron a las manos.

Andrew Chafin (2-2) se hizo con la victoria tras lanzar el 10mo para los Diamondbacks, que frenaron una seguidilla de cinco triunfos de Los Ángeles con su quinto triunfo en seis encuentros.

La derrota fue al registro del mexicano Julio Urías (4-3), quien admitió tres hits y una carrera en dos episodios en el montículo.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 6-1. Los venezolanos Eduardo Escobar de 6-0; David Peralta de 3-0; Wilmer Flores de 1-1.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Edwin Ríos de 1-0.