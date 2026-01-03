americateve

Kazuma Okamoto llega a acuerdo de 4 años y 60 millones con los Azulejos, según fuente AP

TORONTO (AP) — El pelotero Kazuma Okamoto llegó a un acuerdo de cuatro años y 60 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, según le informaron el sábado a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones.

ARCHIVO - Foto del 21 de marzo del 2023, el japonés Kazuma Okamoto batea un jonrón en la cuarta entrada del juego por el título del Clásico Mundial ante Estados Unidos.(AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)
Las personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Okamoto recibirá un bono por firmar de 5 millones, un salario de 7 millones de dólares este año y 16 millones en cada una de las tres temporadas siguientes.

Okamoto, quien ha sido seleccionado seis veces para el Juego de Estrellas, tiene un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en la liga japonesa, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un jonrón contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Según el acuerdo de publicación entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Liga Profesional de Béisbol de Japón, un acuerdo debe ser finalizado antes de las cinco de la tarde EST del domingo.

El pelotero de 29 años, quien juega en tercera y primera base, bateó .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado para los Yomiuri Giants de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando colisionó con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó a Okamoto fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Con el dominicano Vladimir Guerrero Jr., cinco veces All-Star, en primera base, Okamoto posilbemente jugaría principalmente en tercera. Addison Barger tuvo 67 juegos como titular allí el año pasado, Ernie Clement 66, Will Wagner 22, Isiah Kiner-Falefa seis y Buddy Kennedy una.

Barger también juega en el jardín derecho, y la adición de Okamoto podría significar que el venezolano Andrés Giménez se moverá de segunda a campocorto si el agente libre Bo Bichette no vuelve a firmar. Clement y Davis Scheider podrían compartir tiempo en segunda base.

Según el acuerdo de publicación de MLB con NPB, los Azulejos deberán pagar a los Giants una tarifa de publicación de 10.875.000.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

