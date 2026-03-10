americateve

Kawhi Leonard y los Clippers frenan el empuje de los Knicks y vuelven a .500 con victoria 126-118

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 29 puntos, Bennedict Mathurin sumó 28 y los Clippers de Los Ángeles vencieron 126-118 a los Knicks de Nueva York la noche del lunes para volver a .500 por primera vez desde principios de noviembre.

Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, celebra luego de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York el lunes 9 de marzo de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, celebra luego de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York el lunes 9 de marzo de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Los Clippers tienen marca de 32-32 y han ganado cinco de sus primeros seis partidos de marzo, mientras intentan mejorar su posible posición en el Torneo Play-in de la NBA. Comenzaron la temporada con una caída en picada de 6-21.

Fue el 42do partido consecutivo de Leonard con 20 o más puntos, la segunda racha activa más larga en la NBA y la tercera más extensa en la historia de la franquicia.

Mathurin anotó 22 en la segunda mitad saliendo desde la banca, como uno de cinco Clippers con cifras de doble dígito. Darius Garland registró 23 unidades y siete asistencias en su segunda titularidad.

Karl-Anthony Towns encabezó a los Knicks con 35 tantos al acertar 13 de 17 tiros, además de 12 rebotes y siete asistencias, antes de quedar fuera por faltas en los últimos segundos. Jalen Brunson aportó 28 puntos y OG Anunoby terminó con 22.

Impulsado por los cánticos de “¡Let's go Knicks!” en el Intuit Dome, Nueva York recortó una desventaja de 15 puntos con una racha de 17-9, que incluyó seis seguidos de Brunson, para llegar al cuarto periodo abajo 88-81.

Los Knicks se acercaron a cinco puntos en tres ocasiones durante los últimos cuatro minutos. Pero los Clippers controlaron los dos instantes finales, ayudados por una jugada de tres puntos de Mathurin y un triple de Derrick Jones Jr.

Ubicados terceros en la carrera de la Conferencia Este, los Knicks dividieron la serie de la temporada con los Clippers y no les ganan en Los Ángeles desde 2022. Nueva York ha perdido tres de cuatro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

