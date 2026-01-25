americateve

Kawhi Leonard y James Harden lideran inicio rápido; Clippers aplastan a Nets 126-89

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 21 de sus 28 puntos en la primera mitad mientras los Clippers de Los Ángeles construyeron una ventaja de 38 unidades en el segundo cuarto y vencieron 126-89 a los Nets de Brooklyn el domingo.

Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, hace una finta de un tiro frente a Ben Saraf (77), de los Nets de Brooklyn, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
James Harden anotó 19 tantos, John Collins agregó 18, y Jordan Miller tuvo 16. Ivica Zubac terminó con 11 puntos y diez rebotes mientras los Clippers, que venían de una victoria sobre los Lakers el jueves, ganaron por octava vez en nueve juegos.

Danny Wolf anotó 14 puntos y Egor Demin tuvo 12 para los Nets, que lanzaron un 28% en la primera mitad y un 34% (29 de 86) en total, incluyendo un 21% (nueve de 43) desde la línea de tres puntos. Brooklyn perdió su cuarto partido consecutivo y ha caído en diez de sus últimos 11 juegos y 13 de 15.

Los Nets venían de una derrota en doble tiempo extra el viernes ante los Celtics de Boston, que están en segundo lugar en la Conferencia Este. Dos días antes, Brooklyn fue derrotado 120-66 por los Knicks de Nueva York.

Los Clippers se adelantaron con una ventaja de 24 puntos en el primer cuarto y extendieron la distancia a 38 en el segundo, llevándola diferencia a 68-37 al descanso. Los Ángeles mantuvo su amplia ventaja en el tercer cuarto y estaba por delante 96-66 al entrar en el cuarto.

Fue otra victoria contundente para los Clippers sobre los Nets en Los Ángeles. Cuando los equipos se enfrentaron en Los Ángeles el 15 de enero de 2025, los Clippers ganaron 126-67, y el margen de victoria de 59 puntos es la única victoria por 50 puntos para los Clippers.

___

