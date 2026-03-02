americateve

Kawhi Leonard lidera una remontada furiosa de 17 puntos y los Clippers vencen 114-101 a Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Kawhi Leonard anotó 23 puntos, capturó ocho rebotes y repartió cuatro asistencias, y los Clippers de Los Ángeles borraron un déficit de 17 puntos para vencer 114-101 a los mermados Warriors de Golden State la noche del lunes.

Kawhi Leonard, centro, de los Clippers de Los Ángeles, se enfila hacia la canasta entre Draymond Green, izquierda, y Gui Santos (15), de los Warriors de Golden State, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Kawhi Leonard, centro, de los Clippers de Los Ángeles, se enfila hacia la canasta entre Draymond Green, izquierda, y Gui Santos (15), de los Warriors de Golden State, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)

Darius Garland anotó 12 unidades en su debut con los Clippers, al ingresar desde la banca para jugar casi 23 minutos en su primer partido desde que fue adquirido de Cleveland en la fecha límite de traspasos el mes pasado, en un acuerdo que envió a James Harden a los Cavaliers.

Garland venía lidiando con una lesión en un dedo del pie, y luego cayó con 1:26 por jugar en el segundo cuarto tras una colisión con Moses Moody cuando ambos fueron por un balón suelto y el hombro derecho de Moody pareció golpear a Garland en el rostro. Ambos jugadores quedaron sacudidos, pero se mantuvieron en el partido.

El triple de Garland con 3:09 por jugar en el tercer cuarto acercó a los Clippers a 75-68; luego Kris Dunn robó el balón y anotó una bandeja para dejar el juego a cinco puntos. Los Ángeles se fue al último tramo de 12 minutos abajo por 79-77.

Dunn terminó con 16 tantos, siete rebotes y siete asistencias para los Clippers, que encestaron apenas 9 de 31 desde la línea de tres puntos. Los Ángeles aprovechó una racha de 9-4 para abrir el cuarto periodo y ponerse al frente 88-81.

Brandin Podziemski anotó 22 puntos para los Warriors, con Stephen Curry fuera por 11mo partido consecutivo debido a una lesión en la rodilla derecha, y el pívot Kristaps Porzingis ausente por su quinto encuentro seguido a causa de una enfermedad que el entrenador Steve Kerr calificó de “misteriosa”. El novato Will Richard llevaba una bota ortopédica para caminar por el esguince en el tobillo derecho que sufrió en la abultada derrota del sábado en casa ante los Lakers.

FUENTE: AP

