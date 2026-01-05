Kawhi Leonard lidera a Clippers en victoria 103-102 sobre Warriors en juego intenso

Compartir en:









Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, supera a Trayce Jackson-Davis (32), mientras su compañero Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, observa, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Kerr fue expulsado con 7:57 restantes en el juego después de enfurecerse cuando no se sancionó una interferencia de canasta a John Collins de los Clippers. Un Kerr vociferante persiguió a los árbitros por la línea lateral y tuvo que ser contenido por sus asistentes antes de ser expulsado.

Curry anotó 27 unidades pero solo acertó cuatro de 15 en tiros de tres puntos y nueve de 23 en total antes de salir por faltas con 42 segundos restantes en el juego. Salió por faltas por primera vez desde el 17 de diciembre de 2021, en Boston.

James Harden fue descartado a última hora para los Clippers debido a una molestia en el hombro derecho. Pero obtuvieron anotaciones de doble dígito de los cinco titulares, incluido Sanders, cuyos puntos fueron un récord personal. Collins sumó 18 tantos y Kris Dunn tuvo 16. Ivica Zubac consiguió 11 rebotes.

Jimmy Butler añadió 24 tantos para los Warriors, que perdieron ante los Clippers por octava vez consecutiva como visitantes.

Curry cometió falta sobre Dunn con 42 segundos por jugar y los Warriors perdiendo 101-100 después de dos triples consecutivos de Curry. Dunn encestó ambos tiros libres antes de que Draymond Green anotara en la pintura para acercar a los Warriors a uno.

Leonard falló un tiro en suspensión y los Warriors capturaron el rebote defensivo. Butler falló un tiro de 16 pies antes de que se agotara el tiempo.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP