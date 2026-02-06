americateve

Kawhi Leonard aporta 31 puntos y Clippers superan 114-111 a Kings, que hilan 11 derrotas

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 31 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias para conducir el viernes a los Clippers de Los Ángeles a una victoria de 114-111 sobre los Kings de Sacramento, quienes sufrieron su undécima derrota consecutiva.

Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, intenta disparar frente a Dylan Cardwell, de los Kings de Sacramento, el viernes 6 de febrero de 2026 (AP Foto/Sara Nevis)
John Collins agregó 22 puntos, en tanto que Brook López y Kris Dunn sumaron 15 cada uno por los Clippers, quienes pusieron fin a una racha de dos derrotas.

Darius Garland, adquirido de Cleveland a principios de la semana, permaneció fuera. No ha jugado desde el 14 de enero debido a un esguince en el dedo gordo del pie derecho.

Malik Monk sumó 18 puntos para liderar a Sacramento, que no ha ganado desde el 16 de enero, cuando superó a Washington en casa. Nique Clifford añadió 16 unidades, mientras que Dylan Cardwell y Devin Carter sumaron 14 cada uno por los Kings.

De'Andre Hunter, también adquirido de los Cavaliers esta semana, firmó seis puntos en su segundo encuentro con Sacramento.

FUENTE: AP

