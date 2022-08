Kate del Castillo regresa en octubre con "La Reina del Sur"

“Van a ver una Teresa bien dura, una Teresa bien guerrera, una Teresa como nunca la han visto”, dijo la actriz mexicana en una entrevista con The Associated Press el viernes. “Físicamente, también hice un cambio”, agregó sin proporcionar detalles.

Filmada en 16 ciudades de la región, incluyendo en sitios emblemáticos como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina y Santa Marta en Colombia, la serie cuenta con un elenco internacional que incluye a Humberto Zurita, Isabella Sierra, Kika Edgar, Alejandro Calva, Tiago Correa, Eduardo Yáñez, Lincoln Palomeque, Antonio Gil, Emmanuel Orenday, Cuca Escribano, Sara Vidorreta, Agata Clares, y Dmitry Anisimov, entre otros.

Durante la entrevista con The Associated Press, Del Castillo habló del regreso de “La Reina del Sur” y lo que significa para ella este personaje, y respondió si su sonado caso con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel mexicano de Sinaloa con quien sostuvo varias reuniones mientras éste estaba prófugo con la idea de llevar su vida a la pantalla, ha quedado atrás. Las declaraciones fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: La tercera temporada se anunció hace ya dos años. ¿Cómo te sientes ahora que es una realidad?

DEL CASTILLO: Pues muy emocionada, porque fue en plena pandemia y fue durísimo para nosotros como producción. ¡Es una producción gigante! Después de tantos viajes que hicimos y todo esto, fíjate que nunca nos retrasamos, nunca tuvimos que parar filmación para nada a pesar de COVID, que estaba a todo lo que daba. Así que estamos muy contentos. Ahora sí que salimos invictos y estamos muy felices.

AP: Aparte es una producción sumamente internacional. ¿Te tocó a ti también viajar tanto?

DEL CASTILLO: Sí, a mí también me tocó viajar tanto. Fueron más de 300 locaciones, (más de) 15 ciudades, cinco países. Estuvimos por todas partes y lo más lindo es que, a diferencia de la (temporada) dos, ahora estuvimos por toda Latinoamérica. Eso es para mí muy impactante.

AP: Han pasado cuatro años desde que condenaron a Teresa. ¿Dónde la vamos a encontrar ahorita?

DEL CASTILLO: Después de cuatro años de estar encarcelada, y todo lo que pudo o no pudo hacer dentro de la cárcel, es una Teresa de verdad muy, muy diferente, alejados también completamente de todo lo que tenga que ver con el narco, que eso también para mí era no una condición necesariamente, pero sí una petición.

AP: La vida muchas veces imita al arte, y en los últimos años pasaste por toda una historia con “El Chapo” por la que incluso temías volver a tu país ante la posibilidad de ser detenida. ¿Ha quedado esto atrás?

DEL CASTILLO: Bueno, no, eso nunca va a quedar atrás; eso está latente constantemente y será algo que me va a perseguir desgraciadamente para toda mi vida, y lo asumo y está bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ya puedo regresar a mi país felizmente.

AP: La segunda temporada de “La Reina del Sur” ganó un premio Emmy Internacional. Dado que la televisión es tan global en la actualidad, ¿te gustaría ver el International Emmy incorporado de alguna manera al Primetime Emmy?

DEL CASTILLO: Uno nunca hace un trabajo pensando en que te vas a ganar un premio, siempre hacemos lo que hacemos porque lo amamos, porque nos gusta el personaje, porque trabajamos con gente increíble o porque nos pagan bien o algo. Pero ahora que “La Reina 2” ganó el Emmy, a mí me parece muy importante porque estamos al nivel de cualquier producción americana. Además, con un “cast” (elenco) súper internacional, y no nada más el “cast”, que fueron más de 20 nacionalidades, sino que también estuvimos en diferentes países con personas nativas de ese país, con lenguajes como el quechua en Perú, el aimara en Bolivia. ¡Eso es ser inclusivos! Hablamos ruso, italiano, inglés, español, un poquito de todo. Son 60 capítulos que son prácticamente 60 peliculitas, de ese nivel. Es la serie más ambiciosa de todo Latinoamérica, así que creo que con todo esto, si ya obtuvimos un Emmy en la pasada, que fue maravillosa, esta no sé qué nos podamos ganar.

AP: ¿Sabes ya si habrá una cuarta temporada?

DEL CASTILLO: Esa es una buena pregunta. ¡No lo sé! ¿Sabes?, a veces digo: “OK, suficiente, quiero que termine en la cima con la gente aún interesada". Pero entonces pasan dos años y pienso: “¡Ay, necesito a Teresa Mendoza en mi vida!”. No sé qué vaya a pasar. Probablemente es hora de dejarla ir, no lo sé. Ya veremos.

AP: ¿Qué has aprendido de Teresa Mendoza?

DEL CASTILLO: Uff, la resiliencia de esa mujer, el poder que tiene, cómo pudo sobrevivir en un mundo de hombres. Yo hay muchas veces en mi vida que me pongo a pensar como Teresa Mendoza y me ayuda a salir adelante. Es una mujer increíble.

