Karol G se une al tinte de cabello que es perfecto para latinas: el rojo cereza

En los últimos dos años, Karol G se convirtió en la reina y diosa del cabello azul helado, ¡y no está a discusión! Fue en noviembre del 2020 cuando la vimos estrenar su icónica melena que no tardó en hacerse tendencia y que definió una importante era de su estilo. Siempre que escuchemos canciones como El Barco, Location o Provenza, que lanzó durante estos meses, se nos vendrá a la mente la guapa colombiana con cabellera azulada.

Rojo cereza: el nuevo tinte de cabello de Karol G

El día de hoy, en un video de Instagram, Karol G impresionó al mundo con su nuevo cambio de look que se había resistido a mostrar durante 14 días. Escribió: ‘2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO –emojis de cerezas–. los Amo pues !! Bai’.

Y no hay duda de que la cantante está enamorada de su transformación de cabello rojo, ya que no sólo se ve irradiando felicidad en el clip revelación, sino que incluso cambió su foto de perfil por una imagen de La Sirenita, haciendo alusión a su nueva etapa como redhead. ¡Nos fascina!

¿Por qué es el color de cabello perfecto para las latinas?

El rojo es un color que, en el círculo cromático, está del lado de los cálidos, el subtono que predomina en las pieles latinas. Y tal como la regla de la colorimetría lo indica: a las pieles cálidas les van bien los tintes cálidos y viceversa, por lo que el rojo cereza es un excelente tono para darle luz, vida y un sexy bronceado fuego a tu piel en cualquiera de sus variantes, como el rojo melocotón que recién se acaba de hacer Belinda.

Pero ojo, las reglas no son definitivas y no quiere decir que si eres piel fría (o no eres latina) no te puedes unir al rojo cereza, ¡para nada! Si el tono te gusta, es momento de arriesgarte. Karol G ya lo había hecho antes con un tono azul y triunfó, tanto que le fue difícil dejarlo ir.

Fuente: glamour.mx