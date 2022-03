En el nuevo tráiler de "The Kardashians" de Hulu, la fundadora de Skims comparte un comentario desagradable que le hizo su ahora exmarido.

Kim Kardashian: Kanye West me dijo que mi carrera había terminado

"Es realmente difícil con Kanye", narra Kim, antes de que el tráiler pase a una escena en la que le dice a Kourtney Kardashian : "Me dijo que mi carrera había terminado".

“No creo que jamás critique al padre de mis hijos en mi programa de televisión”, dijo en una entrevista con Variety. "Eso no es realmente lo que hago, y simplemente no creo que eso me haga sentir bien".

