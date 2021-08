Kanye West lanza su nuevo album

El disco tiene una duración de casi 2 horas, está compuesto por 27 canciones, según se puede visionar en Spotify, y entre los temas se incluyen colaboraciones excepcionales con Jay-Z, Marylin Manson, Jay Electronica, Travis Scott, The Weeknd, The Lox o Young Thug, entre otros. Además Chris Brown, trabajó como compositor del tema "New Again".