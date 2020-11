Elecciones USA 2020: Kanye West recibe más de 60,000 votos

Muy pocos, de hecho. Ninguno aspira realmente a ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca; las posibilidades del mejor colocado se reducían, incluso antes de la contienda, a un 0.01%. Ahora, son de 0%. Sin embargo, mientras el escrutinio continúa, cada cuanto aparece un voto que no se decanta ni por Biden, ni por Trump, sino por alguno de los otros 34 candidatos que registrados oficialmente en al menos uno de los 50 estados del país. Entre ellos está, por supuesto, Kanye West.

De los 142 millones de votos (aproximadamente) que se han contabilizado hasta el momento, 2.4 millones escogieron a alguno de los otros 34 'suspirantes' a la silla presidencial. 61,217 de ellos, según datos de The Associated Press y BallotPedia, optaron por elegir a Kanye West y su compañera de fórmula, Michelle Tidball.

image.png

El rapero logró registrarse como candidato independiente en las boletas de 12 estados (Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Luisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont).

Fue en Tennessee donde West goza de sus mejores cifras: con 10,216 sufragios a su favor (0.3% del total regional), el popular artista ocupa, con el 97% de papeletas escrutadas (también, de acuerdo a AP y BP), el cuarto lugar en la lista de preferencias en el estado, detrás de Trump (60.7%), Biden (37.4%) y Jo Jorgensen (del Partido Libertario, 1%).

En el día de la elección, West, cuya campaña presidencial fracasó tras su lanzamiento el 4 de julio de 2020, anunció vía Twitter que ejercería su derecho al voto por primera vez en su vida. Y que lo haría a favor de sí mismo, claro. Los 61,217 votos que ha recibido no le alcanzan para computar el 0.1% del total, pero sí son suficientes para colocarlo como el quinto candidato más votado de la contienda, por debajo de Biden, Trump, Jorgensen y Howie Hawkins (independiente).

Los demás aspirantes

La lista de candidatos para llegar a la Casa Blanca es bastante larga, en realidad. Sin embargo, solo los nominados de los partidos mayoritarios (Demócrata y Republicano) tienen posibilidades reales de conformar gobierno. El resto son comparsas del proceso democrático. Para 2020 se registraron oficialmente 36 candidatos (incluidos Trump y Biden) en al menos un estado; la mayoría encabezan a partidos estrictamente regionales. Los actores de reparto más notorios fueron Jo Jorgensen (1.1% a nivel nacional, más de 1.6 millones de votos) y Howie Hawkins (0.2%, 318,000 votos). El tándem que menos elecciones recogió fue Zachary Scalf y Matthew Lyda, con 29.

Estos son todos los 'otros' candidatos:

Roque de la Fuente (The Alliance Party), Bill Hammns (Unity Party), Phil Collins (Prohibition Party), Jerry Segal (Bread and Roses), Joe McHugh (independiente), Connie Gammon (independiente), J.R Myers (Life and Liberty), H.Brooke Paige (Grumpy Old Patriots), Christopher Lafontaine (independiente), Kyle Kenley Kopitke (independiente), Ricki Sue King (Genealogy Know Your Family History Party), Blake Huber (Approval Voting Party), Richard Duncan (independiente), Jordan Marc Scott (independiente), Gary Swing (Boilling Frog), Keith McCormic (Bull Moose), Zachary Scalf (independiente), Howie Hawking (independiente), Kanye West (independiente), Gloria La Riva (Party of Socialism and Liberation), Don Blankenship (Constitution Party), Brock Pierce (independiente), Brian T. Carroll (American Solidarity Party), Jade Simmons (independiente), Dario David (Progressive Party), Tom Hoefling (independiente), Mark Charles (independiente), Sheila Tittle (independiente), Jesse Ventura (Green Party of Alaska), President Boddie (C.U.P), Princess Khadija M. (independiente), Joseph Kishore (Socialist Equality Party).