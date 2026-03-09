Kane viaja con Bayern para jugar ante Atalanta en Champions, pero es duda

Compartir en:









Harry Kane del Bayern Múnich durante un entrenamiento previo al encuentro contra Atalanta en la Liga de Campeones, el lunes 9 de marzo de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Kane se perdió la victoria del viernes por 4-1 sobre el Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga, por lo que el técnico Vincent Kompany describió como “un golpe en la pantorrilla”. Nicolas Jackson jugó en su lugar y anotó para un Bayern que dio otro paso por el título alemán.

El capitán de Inglaterra pareció desplazarse sin dificultad el lunes, y se unió a sus compañeros en algunos ejercicios con el balón.

“Harry Kane superó muy bien el entrenamiento de hoy y ahora tenemos que decidir qué es lo mejor para mañana”, indicó Kompany tras llegar a Italia.

“Queremos esperar hasta mañana por la mañana para ver cómo ha respondido a esta sesión de entrenamiento, pero lo importante para nosotros es que está con nosotros en la convocatoria. Si es desde el inicio o no, tenemos que decidirlo ahora, pero lo importante es que pueda desempeñar un papel mañana. Esa es la prioridad”, agregó.

El Bayern llega a Italia para el partido de ida de los octavos de final con el objetivo de prolongar una racha de alcanzar al menos los cuartos de final de la Liga de Campeones en cada una de las últimas seis temporadas.

Atalanta logró una remontada notable en casa, en Bérgamo, en la ronda anterior para eliminar a otro equipo alemán. Superó al Borussia Dortmund por 4-3 en el global, pero desde entonces no ha ganado en tres partidos de liga y copa italianas.

FUENTE: AP