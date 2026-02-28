americateve

Kane va por el récord de Lewandowski de 41 goles en una temporada de la Bundesliga

DORTMUND, Alemania (AP) — Harry Kane tiene en la mira el récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una temporada de la Bundesliga y el sábado anotó dos más en victoria 3-2 del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund.

Harry Kane del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund el sábado 28 de febrero del 2026. (Federico Gambarini/dpa via AP)
Fue el cuarto partido consecutivo en el que marcó dos goles o más, y elevó su cuenta en la liga a 30 después de 24 jornadas.

“Sin duda”, respondió la estrella de Inglaterra cuando le preguntaron si iba por el récord de Lewandowski de la temporada 2020-21. “Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo”.

Kane convirtió otro penal el sábado para llegar a 10 cobros desde los once pasos acertados en la liga. En todas las competiciones esta temporada el delantero de 32 años, suma 45 goles en 37 apariciones con el Bayern.

“Quedan muchos partidos por jugar”, expresó Kane sobre el intento de superar el récord a falta de 10 jornadas. “Necesito tratar de ser constante durante ese periodo. Veremos a finales de abril, comienzos de mayo, si es posible. Pero, por supuesto, ahora mismo está ahí y yo solo tengo que hacer lo que hago”.

Kane celebró recientemente sus 500 goles entre club y selección.

Lewandowski, que también jugó para el Bayern, rompió el récord de Gerd Müller de la temporada 1971-72 al marcar en el último minuto del último partido en mayo de 2021.

Kane tampoco cree que la lucha por el título de la Bundesliga esté definida, pese a que el Bayern tiene 11 puntos de ventaja sobre el Dortmund en la cima.

“Teníamos una ventaja de 11 puntos hace unas semanas y vimos lo rápido que puede cambiar con dos resultados”, señaló. “Así que tenemos que mantenernos concentrados”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)
EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

