Kane anota triplete y Bayern amplía su ventaja en la Bundesliga a 11 puntos

BERLÍN (AP) — A pesar de que Harry Kane ingresó como suplente después de una hora de partido el sábado, tuvo tiempo para anotar una tripleta.

Harry Kane del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Stuttgart el sábado 6 de diciembre del 2025. (Tom Weller/dpa via AP)
El capitán inglés elevó su cuenta de goles para el Bayern Múnich esta temporada a 28 y los campeones defensores ampliaron su ventaja a 11 puntos tras aplastar como visitante 5-0 al Stuttgart.

Leipzig, que ocupa el segundo lugar, recibe más tarde al Eintracht Frankfurt.

Con Kane en el banquillo, Konrad Laimer asumió las responsabilidades de goleador y produjo un acabado magnífico. El centrocampista austríaco recogió un balón largo y se combinó con Michael Olise antes de definir desde cerca con un sutil taconazo que superó al portero Alexander Nübel a los 11 minutos.

Kane hizo el 2-0 con un disparo a ras y Josip Stanišić añadió a la cuenta. Kane añadió más brillo a la victoria desde el punto de penal cuando Lorenz Assignon usó el brazo para despejar un balón a los 81 minutos y que llevó a que el Stuttgart se quedara con diez hombres.

Kane completó la goleada disparando un centro de Olise a dos minutos del final. Ha encontrado la red cinco veces más con Inglaterra esta temporada, llevando su total a 33 goles para club y país.

El Stuttgart tuvo oportunidades antes del descanso, pero le faltó contundencia. El centrocampista Nikolas Nartey pensó que había igualado solo para que su gol fuera anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

El Bayern Múnich está invicto en 16 partidos de liga y copa contra rivales alemanes esta temporada.

Otros resultados

El Bayer Leverkusen sufrió una su derrota al caer 2-0 en Augsburgo.

El defensor Dimitrios Giannoulis puso al anfitrión al frente después de seis minutos y luego se convirtió en asistente para preparar al delantero Anton Kade. El Leverkusen, que golpeó el poste, se mantuvo en el cuarto lugar, 14 puntos detrás del Bayern.

El Wolfsburgo anotó en todos sus tiros a puerta y se alejó cuatro puntos de la zona de descenso tras vencer al Union Berlin 3-uno. El Heidenheim derrotó al Freiburg 2-uno. El Colonia y el St. Pauli empataron 1-uno.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

