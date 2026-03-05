Juventud y Medellín igualan 1-1 en ida de 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

Un gol de Bruno Larregui a los 74 minutos le permitió al equipo uruguayo, que debuta en el torneo regional, rescatar un empate como local.

Medellín abrió el marcador a los 32 con un tanto de Enzo Larrosa.

En los otros encuentros disputados esta semana, Barcelona igualó 1-1 con Botafogo, Sporting Cristal se impuso 1-0 a domicilio ante Carabobo y O’Higgins venció 1-0 a Deportes Tolima.

Los ocho equipos que disputan esta etapa aseguraron, al menos, participar en la Copa Sudamericana si no logran acceder a la fase de grupos de la Libertadores. La próxima semana se conocerán los cuatro clasificados cuando se lleven a cabo las revanchas.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Parque Central de Montevideo, Medellín se adelantó con la anotación del uruguayo Larrosa, quien remató de primera dentro del área tras recoger un rebote del arquero Sebastián Sosa tras un tiro de Francisco Fydriszewski.

Juventud, que viene de superar en las etapas anteriores al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní, dominó la posesión en el primer tiempo, pero no tuvo profundidad en sus ataques.

En la segunda mitad, el cuadro charrúa mejoró sus prestaciones ofensivas y amenazó a los 53 con un disparo de Larregui al palo.

Medellín, que eliminó al uruguayo Liverpool en la segunda fase, se retrasó con el objetivo de defender la ventaja, pero cedió demasiado terreno a los anfitriones.

A los 73, el arquero Salvador Ichazo salvó un desvío contra su portería por parte del zaguero Malcom Palacios.

Un minuto después, Palacios no pudo despejar un balón largo y dejó el camino libre a Larregui, que anotó con un remate cruzado en el primer tiro al arco de los locales.

Juventud, dirigido por el argentino Sebastián “Gallego” Méndez, estuvo cerca de llevarse la victoria a los 82 con un golpe de cabeza del atacante Fernando Mimbacas, que se estrelló en el travesaño.

En el tiempo agregado, Medellín también tuvo una clara ocasión con un tiro de Francisco Chaverra, que exigió a Sosa.

