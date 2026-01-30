americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Justin Rose rompe su récord de 36 hoyos en Torrey Pines; Brooks Koepka avanza al fin de semana

SAN DIEGO (AP) — Justin Rose logró un marcador incluso más destacado el viernes, en el complicado Campo Sur del Farmers Insurance Open, y la prueba está ya en el libro de récords del torneo.

El inglés Justin Rose sale de la trampa de arena rumbo al hoyo 15 en el Campo Sur de Torrey Pines, durante la segunda ronda del Farmers Insurance Open, el viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman)
El inglés Justin Rose sale de la trampa de arena rumbo al hoyo 15 en el Campo Sur de Torrey Pines, durante la segunda ronda del Farmers Insurance Open, el viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El británico rompió por dos golpes su propia marca de 36 hoyos en Torrey Pines para construir una ventaja de cuatro impactos.

El fin de semana incluirá a Brooks Koepka en su regreso a la Gira de la PGA después de cuatro temporadas en la Liga de Golf LIV financiada por Arabia Saudí. El floridano, cinco veces campeón de majors, sigue desconcertado por los greens de la especie de césped Poa annua y se conformó con un 68 en el Campo Norte, considerado más sencillo, para pasar el corte con el marcador justo.

Faltará Xander Schauffele, el dos veces campeón de majors y originario de San Diego, quien vio terminada su racha de 72 torneos pasando el corte. Su último fin de semana libre en un torneo fue el Masters de 2022.

Koepka está 14 golpes detrás. La pregunta ahora es si alguien puede alcanzar a Rose.

Rose comenzó con un 62 en el Norte, 7,14 golpes por debajo del promedio del campo. Sabía lo que le esperaba en el Sur —sede de dos Abiertos de Estados Unidos— y terminó con un 65, siete bajo par, 7,4 golpes por debajo del promedio del campo.

Esto dio un acumulado de 127 golpes, 17 bajo par, y rompió por dos la marca anterior que tenía Rose en 2019, Tom Lehman en 2005 y Lennie Clements en 1996. Asimismo, redituó a Rose una ventaja de cuatro golpes sobre Seamus Power de Irlanda, quien tuvo un 66 en el Norte.

Sorprendentemente, fue la misma puntuación para el líder tras 36 hoyos en The American Express la semana pasada. El golf de la PGA en Palm Springs y San Diego no se parecen en nada. Rose está jugando así de bien.

Joel Dahmen, quien entró en Torrey Pines porque dos campos permiten un grupo de participantes mayor de lo normal, tuvo tres eagles en su ronda de 63 en el Norte y se unió a Max McGreevy (67 en el Norte) en un empate por el tercer lugar, seis golpes detrás.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter