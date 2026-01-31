americateve

Justin Rose ofrece una actuación estilo Woods en Torrey Pines y lidera por 6 golpes

SAN DIEGO (AP) — Justin Rose ofreció una actuación en Torrey Pines que pareció propia de Tiger Woods, para ampliar su ventaja incluso hasta ocho golpes el sábado. Pero algunos errores tardíos lo llevaron a una ronda de 68, cuatro bajo par, para una ventaja de seis golpes en el Farmers Insurance Open.

Justin Rose, de Inglaterra, agradece al público tras realizar un putt en el sexto green del Campo Sur en Torrey Pines durante la tercera ronda del torneo de golf Farmers Insurance Open el sábado 31 de enero de 2026, en San Diego. (AP Photo/Denis Poroy)
Rose, quien ganó en Torrey en 2019, comenzó la tercera ronda con una ventaja de cuatro golpes y rápidamente se alejó con una brillante racha de tres hoyos en los primeros nueve del Campo Sur.

Golpeó un pitching wedge hacia un pin trasero en el hoyo cinco, par cinco, a seis pies. Con una madera desde 252 yardas quedó a unos 30 pies a la altura del pin en el sexto hoyo, par cinco.

Requirió de dos birdies para acreditarse el putt. Y luego enfrentó otra bandera ajustada sobre el búnker en el siete, a cinco pies.

Rose se situa en un acumulado de 195, 21 bajo par. Fue la segunda mayor ventaja tras 54 hoyos en el torneo, detrás de la de ocho golpes que Woods tuvo en 2008.

Woods prácticamente dominó el campo a lo largo del Pacific Bluff con ocho victorias como profesional, incluyendo el U.S. Open.

Brooks Koepka, en su regreso a la Gira de la PGA desde la liga LIV Golf financiada por Arabia Saudí, jugó una ronda sólida excepto por los putts cortos. Tuvo un doble bogey en el par hoyo 11 par tres.

Incurrió en un bogey en el noveno, par cinco, su último hoyo, para entregar una tarjeta de 73.

Power estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse a buena distancia hasta que tres bogeys consecutivos lo sacaron de la contienda. Dahmen terminó fuerte con un 68 y está en segundo lugar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

