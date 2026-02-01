americateve

Justin Rose establece récord y es el primer ganador de principio a fin en Torrey Pines desde 1955

SAN DIEGO (AP) — Justin Rose se convirtió en el primer ganador de principio a fin en Torrey Pines en 71 años, comenzando con una ventaja de seis golpes y sin permitir que nadie se le acercara el domingo mientras cerraba con una ronda de 70 golpes, dos bajo par, para ganar el Farmers Insurance Open.

El inglés Justin Rose sostiene el trofeo que lo acredita como campeón del torneo de golf Farmers Insurance Open, el domingo 1 de febrero de 2026, en Torrey Pines, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy)
Rose comenzó con un 62 en el campo Norte de Torrey Pines y realmente no aflojó en toda la semana, jugando incluso mejor en el campo Sur que ha sido sede de dos Abiertos de Estados Unidos. Terminó rompiendo el récord del torneo de 72 hoyos con 23 bajo par, 265, uno menos que Tiger Woods en 1999. George Burns también hizo 266 en 1987.

“Lo siento, T-dub, si estás mirando”, dijo Rose.

Ese fue su único desafío real, metas más pequeñas para mantenerlo motivado: quería aumentar su ventaja cada día y estaba consciente del récord del torneo. Logró ambos.

Tommy Bolt en 1955 es el único otro jugador que lideró de principio a fin sin empates en Torrey Pines.

El inglés de 45 años dijo que no se sentiría complacido, y eso quedó claro cuando Rose salió con 33, embocando un putt de birdie de 35 pies en el par cinco del noveno hoyo que convirtió los últimos nueve hoyos —en realidad, todo el día— en lo que parecía un paseo tranquilo en el campo público a lo largo del Océano Pacífico.

El torneo tuvo una de sus mejores semanas de clima, incluso para los estándares de San Diego. Lo único que faltó fue el drama, lo cual estuvo bien para Rose.

Esto fue poco más que una batalla por el segundo lugar y fue un empate. Si Woo Kim (69), Ryo Hisatsune (69) y Pierceson Coody (66) compartieron los honores de subcampeón, un premio de consolación valorado en $726,400. Para Coody, también es probable que lo lleve a un par de eventos destacados de $20 millones para finalizar el West Coast Swing.

Brooks Koepka terminó su regreso al PGA Tour después de desertar de LIV Golf con vítores familiares en el noveno green cuando embocó un putt de birdie para un 70. Había unas 300 personas alrededor del green, la mayoría de ellas gritando: “Bienvenido de nuevo, Brooks”.

Se dirigió a Phoenix más tarde el domingo para el evento más ruidoso en el golf. Koepka dijo: “Me encanta el caos”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

