Justin Herbert impulsa a los Chargers hacia los playoffs con victoria 34-17 sobre Cowboys

Justin Herbert lanzó dos pases de touchdown y corrió para anotar, y los Chargers de Los Ángeles se acercaron a los puestos playoffs con una victoria el domingo 34-17 sobre los Cowboys de Dallas.

El safety de los Chargers de Los Ángeles Derwin James celebra la victoria ante los Cowboys de Dallas que los llevó a los playoffs el domingo 21 de diciembre del 2025. (AP Foto/Julio Cortez)
El safety de los Chargers de Los Ángeles Derwin James celebra la victoria ante los Cowboys de Dallas que los llevó a los playoffs el domingo 21 de diciembre del 2025. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Con su cuarta victoria consecutiva, los Chargers tienen que esperar a otros resultados del día para asegurar su segunda participación en la postemporada en dos campañas bajo el mando del entrenador Jim Harbaugh. Los Ángeles (11-4) estaría dentro con una derrota o empate de Indianápolis o Houston.

Dak Prescott tuvo pases de TD en sus dos primeras series, pero no pudo encontrar la zona de anotación nuevamente y Dallas quedó eliminado de los playoffs por segundo año consecutivo con la victoria de Filadelfia que aseguró el título de la NFC Este en Washington el sábado.

Los Cowboys (6-8-1) han perdido tres seguidos desde una racha de tres victorias que los puso por encima de .500 por única vez en la primera temporada del entrenador Brian Schottenheimer.

En su tercer juego completo con su mano izquierda (no lanzadora) fuertemente protegida, Herbert llevó a los Chargers a touchdowns en sus tres series de la primera mitad. Omarion Hampton anotó en una carrera de cinco yardas en la segunda mitad.

Un pase de TD de 23 yardas a Quentin Johnston, fue seguido por otro de 25 yardas a Ladd McConkey antes de la zambullida de uno yarda de Herbert en una versión modificada del "tush push". Johnston tuvo cuatro recepciones para 104 yardas.

