Justin Bieber pospone las fechas restantes de su gira

Actué en seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y lo di todo por la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el cansancio me superó y me di cuenta de que tenía que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que voy a tomarme un descanso de las giras por el momento.