Justicia restituye a condenada expresidenta Fernández pensión por viudez que le había quitado Milei

En paralelo, fiscales solicitaron el decomiso del apartamento en el que la exmandataria cumple prisión domiciliaria, entre otras propiedades, por resistirse a pagar un millonario depósito que se le impuso por desfalco al Estado.

Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dio de baja a fines de 2024 las asignaciones que recibía Fernández en su condición de exmandataria y viuda del expresidente Kirchner, fallecido en 2010, justo después que una corte penal le confirmó la condena de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública durante su gestión.

El gobierno adujo que Fernández no cumplía con los requisitos que la hacían merecedora de dichos beneficios previsionales que “se otorgan con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”. Remarcó que la administración pública se ahorraba así el equivalente a 15.600 dólares mensuales.

La expresidenta reclamó ante la justicia la restitución del beneficio porque fue “conferido a un presidente que nunca fue condenado”, en referencia a Kirchner, y alegó “la imposibilidad de subsistencia sin la percepción de la asignación”.

Para la Cámara Federal de Seguridad Social, la decisión del gobierno no exhibe “nexo causal claro y suficiente entre los motivos invocados y la baja del beneficio de pensión”, según el fallo. En consecuencia, dispuso la restitución provisoria de la pensión por viudez a Fernández hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

La medida judicial no incluye la jubilación que percibía Fernández como expresidenta y exvicepresidenta (2019-2023), también dada de baja.

ANSES apelará el fallo.

Fiscales piden acelerar decomiso de bienes

La exmandataria y líder del peronismo opositor recibió una sentencia de seis años de cárcel a fines de 2022 por administración fraudulenta que comenzó a cumplir en junio del año pasado en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme.

Los mismos jueces que condenaron a Fernández, a exfuncionarios y a un empresario de la construcción les ordenaron pagar unos 535 millones de dólares —cifra que se calcula fue el desfalco al Estado y que fue definida por peritos de la Corte Suprema de Argentina—. El tribunal dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno.

Según la fiscalía, los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

Por esa razón, solicitaron al tribunal el decomiso de más de un centenar de inmuebles, entre ellos el apartamento donde Fernández cumple prisión domiciliaria, vehículos y depósitos bancarios de los condenados.

FUENTE: AP