americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Justicia de México obliga al Ejército a entregar documentos de inteligencia de caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal de Ciudad de México resolvió que el Ejército mexicano debe entregar la totalidad de la información de inteligencia generada durante la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en septiembre de 2014, que los padres de los jóvenes llevan exigiendo conocer desde hace más de tres años, informó el miércoles el Centro Prodh, la ONG que representa legalmente a las familias.

Los desacuerdos entre los militares y los padres y madres surgen de unos 800 folios que se mantienen ocultos y que podrían contener información relevante para conocer cuál fue el destino de los jóvenes, algo que todavía no está claro aunque han pasado ya más de once años del considerado “crimen de Estado” que conmocionó dentro y fuera de México.

El fallo del tribunal reconoció el derecho de las familias a conocer la verdad e indicó que tales documentos no pueden considerarse secretos al tratarse de un caso de desapariciones forzosas y graves violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Defensa podría apelar la sentencia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum es el tercero que investiga el crimen. A pesar de eso, de los cientos de búsquedas y las decenas de detenidos —entre ellos un exprocurador general y un funcionario local arrestado esta semana—, México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la fiscalía federal.

Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados por un cártel local que traficaba heroína y actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales. Solo se han localizado los restos de tres de ellos y todavía no está claro el móvil.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

Una persona levanta un sombrero al aire mientras partidarios esperan los resultados de la elección en la que participa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal, el 3 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué pasó en primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EEUU?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter