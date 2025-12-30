Justicia argentina cierra causa penal contra cuatro futbolistas acusados de violación grupal

La medida dispuesta por el juez penal Augusto José Paz Almonacid favoreció al arquero uruguayo Sebastián Sosa, el volante paraguayo José Ignacio Florentín y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio, defensor y delantero, respectivamente.

Los cuatro jugaban para Vélez Sarsfield cuando una mujer denunció que la habían violado la madrugada del domingo 3 de marzo de 2024 en un hotel de la provincia de Tucumán, horas después de un partido ante el equipo local Atlético de Tucumán por la liga argentina.

La identidad de la joven, quien es periodista, no ha sido revelada.

Los futbolistas fueron detenidos, pero luego continuaron el proceso en libertad. Pese a que la justicia recién se pronunció sobre el caso este martes, Vélez Sarsfield rescindió en 2024 el contrato de los cuatro jugadores que continúan en actividad.

“Son esos días en los que uno siente que todo el camino recorrido no valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”, declaró la denunciante al canal Todo Noticias de Buenos Aires tras conocerse el fallo.

El juez Paz Almonacid dictó el sobreseimiento de los acusados argumentando que “la conducta de la denunciada no encuadra en una figura penal”, ya que la relación sexual habría sido consentida. La medida no implica el cierre definitivo de la causa, ya que puede reabrirse ante nuevas pruebas.

“Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, expresó el arquero Sosa, actualmente en el club Juventud de Las Piedras de su país natal, en un mensaje publicado en sus redes sociales. “Gracias a Dios se hizo justicia”.

