Jurado electoral de Perú proclama resultados de comicios presidenciales tras más de un mes de espera

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El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, llega para reunirse con simpatizantes en la comunidad de Huaycán, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

Al no haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, los candidatos con “las dos mayorías relativas” se medirán en las urnas para definir al próximo presidente y vicepresidente del país andino, declaró el presidente del Jurado, Roberto Burneo.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo 2,8 millones de votos equivalentes al 17,19% que le colocan en el primer lugar y Sánchez, de Juntos por el Perú, le escoltó con 2,015 millones de votos que representan el 12,03%, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los resultados que se conocieron el viernes al alcanzarse el conteo del 100% de las actas electorales fueron presentados por el JNE en una ceremonia oficial en la que los representantes legales de ambas tiendas políticas suscribieron los resultados.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta, por lo que ambos candidatos deberán formar coaliciones si desean triunfar en el balotaje. Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023. FUENTE: AP