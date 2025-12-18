americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jurado declara culpable a jueza de Wisconsin por ayudar a inmigrante a evadir agentes federales

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un jurado declaró el jueves culpable de obstrucción a una jueza de Wisconsin que fue acusada de ayudar a un inmigrante de origen mexicano a eludir a las autoridades federales, marcando una victoria para el presidente Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración en todo el país.

Este boceto judicial muestra a la jueza Hannah Dugan durante los alegatos finales de su juicio, el jueves 18 de diciembre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. (Adela Tesnow vía AP, Pool)
Este boceto judicial muestra a la jueza Hannah Dugan durante los alegatos finales de su juicio, el jueves 18 de diciembre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. (Adela Tesnow vía AP, Pool) AP

Los fiscales federales acusaron a la jueza de circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a un individuo para evitar su arresto, un delito menor, en abril. El jurado la absolvió del cargo de ocultamiento, pero aún podría ser sentenciada a hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción.

El jurado emitió los veredictos después de deliberar durante seis horas.

Dugan y sus abogados abandonaron la sala del tribunal, se dirigieron a una sala de conferencias adyacente y cerraron la puerta sin hablar con los periodistas.

Según documentos judiciales que incluyen una declaración jurada del FBI y una acusación de un jurado investigador federal, las autoridades de inmigración viajaron al tribunal del condado de Milwaukee el 18 de abril después de enterarse de que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado al país ilegalmente y tenía programado comparecer ante Dugan en una audiencia por un proceso estatal de agresión.

Dugan se enteró de que los agentes estaban en el pasillo afuera de su sala de audiencias esperando a Flores Ruiz. Salió de la sala para confrontarlos, y les dijo falsamente que su orden administrativa para Flores Ruiz no era una base suficiente para arrestarlo, y los envió a la oficina del juez presidente.

Aunque los agentes se habían ido, ella atendió el caso de Flores Ruiz fuera de registro, le dijo a su abogado que podría asistir a su próxima audiencia vía Zoom y condujo a Flores Ruiz y al abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores Ruiz en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron después de una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.

El caso avivó las tensiones sobre la ofensiva de Trump contra la inmigración. El gobierno federal calificó a Dugan como una jueza activista y los demócratas argumentaron que el gobierno estaba tratando de usar a Dugan para dar un ejemplo y frenar la oposición judicial a la operación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter