Jurado adjudica $40 millones a 2 mujeres que dicen que el talco Johnson les causó cáncer

Un jurado de Los Ángeles adjudicó 40 millones de dólares a dos mujeres que alegaron que el talco fabricado por Johnson & Johnson les causó cáncer de ovario.

ARCHIVO - Talco para bebés Johnsons en exhibición en un mercado, el 26 de enero de 2023, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo)
ARCHIVO - Talco para bebés Johnson's en exhibición en un mercado, el 26 de enero de 2023, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo) AP

La compañía de productos para el cuidado personal indicó que apelará el veredicto sobre responsabilidad y daños compensatorios.

El fallo del viernes es el suceso más reciente de una prolongada batalla jurídica en torno a los alegatos de que el talco en polvo para bebés de Johnson y el polvo corporal Shower to Shower estaban relacionados con el cáncer de ovario y el mesotelioma, un cáncer que afecta los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender a nivel mundial polvo hecho con talco en 2023.

En octubre, otro jurado de California le ordenó a J&J pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el polvo para bebés que usaba estaba contaminado con asbesto, un carcinógeno.

En el caso más reciente, el jurado adjudicó 18 millones de dólares a Monica Kent y 22 millones de dólares a Deborah Schultz y su esposo. “Lo único que hicieron fue ser leales a Johnson & Johnson como clientes por sólo 50 años", manifestó su abogado, Daniel Robinson, del bufete Robinson Calcagnie en Newport Beach, California. "Esa lealtad era unilateral”.

Erik Haas, vicepresidente de litigios de J&J a nivel mundial, indicó en un comunicado que la compañía había ganado “16 de los 17 casos de cáncer de ovario en los que lo intentó anteriormente”, y espera hacerlo nuevamente al apelar el veredicto del viernes.

Haas declaró que los hallazgos del jurado son "irreconciliables con las décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el talco es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer".

Johnson & Johnson reemplazó el talco en su polvo para bebés a la venta en la mayor parte de América del Norte por almidón de maíz en 2020 después de que las ventas disminuyeran.

En abril, un juez de un tribunal de quiebras de Estados Unidos rechazó el plan de J&J de pagar 9.000 millones de dólares para resolver reclamaciones de litigios por cáncer de ovario y otros cánceres ginecológicos basadas en productos relacionados con el talco.

Por Redacción América Noticias Miami
