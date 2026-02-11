americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Junta de LA28 respalda a Casey Wasserman tras escrutinio por archivos de Epstein

LOS ÁNGELES (AP) — El puesto de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está a salvo después de que el comité ejecutivo de la junta de LA28 se reunió el miércoles para analizar su aparición en archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein publicados recientemente.

A Wasserman no se le ha acusado de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero documentos difundidos por el Departamento de Justicia revelaron que, en 2003, intercambió correos electrónicos coquetos con Ghislaine Maxwell, quien, años después, sería acusada de ayudar a Epstein a reclutar a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas.

LA28 afirma que, con ayuda de un bufete externo, realizó una revisión de las interacciones pasadas de Wasserman con Epstein y Maxwell, con la plena cooperación de Wasserman.

“El comité ejecutivo de la junta determinó que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente”, señaló el comité ejecutivo en un comunicado.

“El Comité Ejecutivo de la Junta ha determinado que, con base en estos hechos, así como en el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos diez años, el señor Wasserman debe seguir al frente de LA28 y entregar unos Juegos seguros y exitosos”, agregó.

La semana pasada, el COI declinó ejercer presión pública adicional sobre Wasserman para que se hiciera a un lado.

Wasserman ofreció una disculpa después de que se dieran a conocer los correos electrónicos. Manifestó que lamentaba su correspondencia con Maxwell, “que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”.

Wasserman ha dicho que voló en una misión humanitaria a África en el avión privado de Epstein por invitación de la Fundación Clinton en 2002. Su entonces esposa, Laura, lo acompañó.

“Esta fue su única interacción con Epstein”, indicó el comité ejecutivo. “Poco después, intercambió los correos electrónicos, ya conocidos públicamente, con Maxwell”.

Entre esos intercambios figuró que Wasserman le dijo a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un atuendo ajustado de cuero?”

La empresa homónima de Wasserman, dedicada al marketing deportivo y a la gestión de talentos, sigue perdiendo clientes por sus correos electrónicos a Maxwell.

Abby Wambach, la exestrella del fútbol femenino de Estados Unidos, publicó en Instagram el miércoles que había dejado la agencia de Wasserman tras leer sus correos electrónicos incluidos en los archivos de Epstein.

“Casey debería renunciar”, escribió Wambach. “Debería irse, para que más personas como yo no tengan que hacerlo”.

Wambach se suma a la cantante Chappell Roan, ganadora de un Grammy, al abandonar la agencia de Wasserman. Otros cinco artistas han exigido que Wasserman deje su cargo en la agencia o han dicho que planean dejar de ser representados por ella.

Algunos miembros del concejo municipal de Los Ángeles y de la junta de supervisores del condado han pedido que Wasserman renuncie a su puesto en los Juegos Olímpicos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba no se arrodillará ante la presión de EEUU

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter