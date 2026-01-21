Junta para Gaza: Lista de países que han aceptado, que han declinado y que están indecisos

Compartir en:









Palestinos reciben ayuda humanitaria en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 21 de enero del 2026. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

La junta fue originalmente concebida como un pequeño grupo de líderes mundiales para supervisar el plan de alto al fuego en Gaza. Sin embargo, las ambiciones se han expandido desde entonces, con Trump extendiendo invitaciones a docenas de naciones y sugiriendo el futuro papel de la junta como mediadora de conflictos.

Un funcionario de la Casa Blanca ha dicho que unos 30 países se unirán, sin proporcionar detalles, y que aproximadamente 50 habían sido invitados.

Aquí hay un recuento de The Associated Press sobre quiénes se están uniendo, quiénes no y quiénes permanecen indecisos.

Países que han aceptado unirse a la junta:

— Argentina

— Armenia

— Azerbaiyán — Bahrein — Bielorrusia — Egipto — Hungría — Kazajistán — Kosovo — Marruecos — Pakistán — Emiratos Árabes Unidos — Vietnam Países que han declinado: — Francia — Noruega — Suecia Países que han sido invitados pero permanecen indecisos: — Gran Bretaña — China — Croacia — Alemania — Italia — Brazo ejecutivo de la Unión Europea — Paraguay — Rusia — Singapur — Eslovenia — Turquía — Ucrania ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP