Junior acaricia el título el Colombia tras golear 3-0 a Tolima en la ida de la final

El equipo de Barranquilla se hizo fuerte en el estadio Metropolitano y tomó ventaja en la serie definitiva con los goles de José Enamorado a los 5 y 39 minutos, y de Bryan Castrillón a los 36.

“Este es el triunfo del trabajo y de la humildad de este equipo, como hemos mostrado en todo el semestre”, señaló Enamorado, extremo de 26 años. “Dimos un paso importante en nuestro último partido ante nuestra gente”.

Junior, que busca su 11ma. estrella en Colombia, no celebra desde el torneo 2023-II cuando venció por penales a Independiente Medellín.

Tolima, que cuenta con tres campeonatos en su palmarés doméstico, será local en Ibagué el martes, cuando se definirá la final que entrega un pasaje a la Copa Libertadores 2026.

Es la primera vez que ambos equipos definen un título de la liga colombiana. El único antecedente fue en 2019 por la Superliga, en la que Junior venció a Tolima (3-0 en penales, tras igualar 2-2 en el marcador global). En esa definición, Luis Díaz marcó uno de los tantos y fue decisivo para Junior. Ese mismo año fue contratado por el Porto.

Junior llegó a la instancia decisiva luego de finalizar en el quinto puesto del todos contra todos con 35 puntos, y liderar el cuadrangular A en el que superó a América, Nacional y Medellín.

El ataque del conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, que acumuló 43 anotaciones a lo largo del campeonato, exhibió su poderío con llegadas veloces que le permitieron conseguir una sólida ventaja ante su afición.

Enamorado abrió el marcador en una de las primeras llegadas del cuadro local tras recibir un pase filtrado de Guillermo Paiva y regatear a dos zagueros antes de definir con un zurdazo al ángulo del arco defendido por Neto Volpi.

Tolima, que encajó su primera derrota en 12 encuentros, intentó llevar el control de las acciones, pero Junior lastimó en cada contragolpe a una defensa que sólo había permitido una anotación en los seis partidos del cuadrangular B en el que doblegó a Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.

La mejor ocasión del Pijao llegó a los 23 con un cabezazo del delantero Adrián Parra, que probó los reflejos del portero Mauro Silveira.

A los 36, Castrillón aumentó la diferencia para Junior — que llegó a 13 choques seguidos marcando — después de culminar una jugada colectiva mediante una pared con Paiva y finalizar con precisión dentro del área.

Tres minutos después, Enamorado se confirmó como la figura del compromiso al recibir un pase de Didier Moreno y anotar con un remate por elevación ante la salida de Volpi.

Con solo 36% de posesión, Junior se fue al descanso con un abultado resultado, que le permitió manejar la ventaja en el período complementario.

En la segunda parte, Tolima adelantó sus líneas en busca del descuento, pero sufrió un duro revés a los 67 minutos con la expulsión del volante Sebastián Guzmán por una agresión contra Teófilo Gutiérrez.

A pesar de la superioridad numérica, Junior optó por controlar la posesión en los últimos minutos y cuidó los tres goles de renta que llevará al cotejo definitivo.

