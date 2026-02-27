americateve

Juninho hace el tanto con que Pumas empata 1-1 con Tijuana para seguir invicto en la Liga MX

TIJUANA, México (AP) — Juninho celebró el gol con el que Pumas salvó un empate 1-1 de su visita a Tijuana el viernes, para extender a ocho jornadas su racha invicta en el torneo Clausura de la Liga MX.

Ramiro Árciga abrió el marcador por el conjunto fronterizo con un potente disparo desde los linderos del área, que alcanzó a desviar un zaguero y se metió a las redes a los 40 minutos.

El brasileño Juninho emparejó con su cuarta diana del curso al empujar un rebote en el poste que lo dejó con el arco abierto para igualar a los 44.

Pedro Vite estuvo cerca de consumar la remontada universitaria, después de animarse con un lejano remate que hizo comba antes de estrellarse en el travesaño y picar cerca de la línea de gol en los primeros minutos del complemento.

Pumas y Toluca son los únicos equipos del campeonato que no han perdido. En el caso de los universitarios, esta igualada los deja provisionalmente en la 2da posición con 16 unidades, por detrás de Chivas (18) que visitará a los Diablos Rojos este sábado.

Tijuana llegó a seis jornadas sin victorias (cinco empates y una derrota) para caer a la décima posición con nueve unidades.

Pumas está a tres jornadas de igualar su mejor registro de inicio de campaña sin derrota. Hilvanó 11 jornadas del torneo Clausura 2011 (siete triunfos y cuatro empates), en el que celebró su último campeonato.

En el Apertura 2020, los universitarios enhebraron 10 jornadas sin derrota (seis triunfos y cuatro derrotas) y alcanzaron la final, que perdieron con el León.

OTROS RESULTADOS

Santos Laguna vino de atrás en un par de ocasiones, pero su reacción no le alcanzó para celebrar su primera victoria del campeonato al terminar con un empate 2-2 en el campo de Querétaro.

Mateo Coronel, a los 13 minutos, y Santiago Homenchenko, a los 30, de penal, convirtieron las dianas de los Gallos; Lucas Di Yorio, a los 23, de penal, y Carlos Gruezo, a los 45′+6′, fueron quienes marcaron con el conjunto lagunero.

Santos es el único equipo del campeonato sin victoria al contar apenas con dos puntos y palidecer en el fondo de la clasificación. Querétaro quedó en la 15ta posición con seis unidades.

En otro resultado, Dudu Teodora convirtió en el segundo minuto de descuento antes del descanso la diana con la que Mazatlán venció 1-0 a Pachuca.

El conjunto mazatleco hilvanó su tercera jornada sin derrota (dos triunfos y un empate) para ubicarse en la 14ta posición con siete puntos, luego de haber iniciado el certamen con cinco derrotas. Pachuca se estancó en la 5ta posición con 14 puntos.

En un partido más, Ciudad Juárez puso fin a una racha de cinco jornadas sin victoria al vencer en su casa 3-1 a Atlas.

El triunfo deja a los Bravos con en la 13ra posición con siete puntos; Atlas cayó a la 6ta con 13.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

