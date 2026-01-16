americateve

Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual y dice que son "absolutamente falsas"

MADRID (AP) — El cantante ganador del Grammy Julio Iglesias negó el viernes las acusaciones de agresión sexual a dos exempleadas, calificándolas de "absolutamente falsas".

Una investigación de dos medios de comunicación reveló a principios de semana que, presuntamente, Iglesias habría agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021. Un día después, la fiscalía española dijo que estaban estudiando las acusaciones.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", afirmó Iglesias en una publicación en Instagram.

El periódico digital español elDiario.es y la televisora en español Univision Noticias publicaron el 13 de enero una investigación conjunta de tres años sobre la supuesta conducta del cantante.

La Audiencia Nacional española recibió denuncias formales contra Iglesias por parte de personas no identificadas el 5 de enero, según funcionarios judiciales. Iglesias podría tener que comparecer ante el alto tribunal, con sede en Madrid, que tiene potestad para juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según su oficina de prensa.

Iglesias, de 82 años, es uno de los cantantes más exitosos del mundo, habiendo vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Tras comenzar su carrera artística en España, se hizo inmensamente popular en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

En 1988, ganó un Grammy a la mejor interpretación de pop latino por su álbum “Un Hombre Solo”. También recibió el premio a la trayectoria en los Grammys en 2019.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, dijo Iglesias en su comunicado en redes sociales.

El cantante agradeció también los mensajes de apoyo recibidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

