¡Julián Gil confiesa que no extraña a su hijo Matías!

“Suena duro pero no. Lamentablemente, no lo extraño [a Matías Gregorio]. Quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Entonces es duro”, advirtió Julián Gil a los medios de comunicación. “Estamos en agosto; ahora se cumple un año de la última vez que tuve la convivencia con Mati”.

Respecto al juicio que aún continúa por la manutención y visitas con el pequeño, el también empresario mencionó que desea “que el final de este proceso sea positivo para todos” y considera la madre del menor, Marjorie de Sousa es quien podría resolver la situación.

“Está en la agenda, están en tribunales. Con ganas de que, de alguna manera, tengan un rumbo diferente para Matías, para Marjorie”, agregó. “Tomé una gran decisión, hace ya un tiempo, preferí ser feliz que tener la razón. No es que me he apartado del caso, no es que no quiera saber del caso, pero tomé la decisión de empezar a vivir. Lo dejo todo en manos de mi abogado, de los tribunales”.

Respecto a la posibilidad de que alguien se convierta en la figura materna de su hijito, Julián Gil aseguró que lo único que le preocupa es el bienestar del niño.

“El hecho que no le pueda dar a Matías una figura paterna y no estar presente, no quiere decir que no la pueda tener; al contrario, tiene el derecho de tenerla”, advirtió. “Si no se la puedo dar yo, que se la dé otra persona. Y que sea feliz, y tenga una relación saludable”.