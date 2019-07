Julia Alvarez publicará una nueva novela en abril

La escritora estadounidense de origen dominicano dijo que quería explorar qué le sucede a una persona que valora la vida de la mente cuando descubre "que el mundo le exige más que palabras".

Alvarez es conocida por los éxitos de ventas "How the García Girls Lost Their Accents" (“De cómo las muchachas García perdieron el acento”) e "In the Time of the Butterflies" (“En el tiempo de las mariposas”). También ha publicado poemas, ensayos y libros infantiles. En el 2013, fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes.