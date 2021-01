Joe Biden subió sus previsiones a 1.5 millones de dosis diarias para lograr la "inmunidad colectiva" en verano

Más temprano, Biden firmó otra orden ejecutiva para promover la igualdad racial y además sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofreció algunos detalles de los temas abordados por ambos mandatarios.

Biden también hablo sobre los informes que vinculan a Rusia con el pago de recompensas a los talibanes para que mataran a soldados estadounidenses en Afganistán.

Por otra parte, en el Senado juramentaron a los legisladores que integrarán el jurado en el segundo juicio político contra Donald Trump, el cual será encabezado no por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, como ocurrió en el primero, sino por el senador demócrata Patrick Leahy.

Este proceso encontró un nuevo revés, luego de que 45 senadores republicanos votaran en contra, una iniciativa impulsada por el senador por Kentucky Rand Paul.

“Este juicio político no es más que un ejercicio partidista diseñado para dividir aún más al país. Los demócratas afirman querer unificar el país, pero acusar a un ex presidente, un ciudadano privado, es la antítesis de la unidad. Los demócratas nombran descaradamente a un demócrata pro juicio político para presidir el juicio no es justo ni imparcial y apenas fomenta algún tipo de unidad en nuestro país”.

Entre los que rechazan el juicio está el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnel, quien se había manifestado a favor, pero ahora sostiene que es inconstitucional porque Trump ya no está en el cargo de presidente.

Para el analista republicano Anthony Verdugo, los demócratas no podrán inhabilitar al ex mandatario.